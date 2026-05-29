Confirman la apertura de un nuevo supermercado de 1.457 m2 en el sur de Madrid: ha costado 4 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ha inaugurado un nuevo supermercado de 1.457 m2 en Getafe, con una inversión de más de 4 millones de euros. El nuevo establecimiento sustituye al anterior ubicado en la calle Diesel 4 y ha creado 12 nuevos empleos directos. Cuenta con 50 plazas de aparcamiento, horario ininterrumpido de 9:00 a 22:00 y destaca por su eficiencia energética con paneles solares y sistemas de domótica. Con esta apertura, Lidl suma más de 90 tiendas en la Comunidad de Madrid y refuerza su presencia en la zona sur.

Lidl ha inaugurado este viernes 29 de mayo un establecimiento situado en la calle Carpinteros 1C, dentro del Parque Comercial Imagina, que sustituye al supermercado que operaba hasta ahora en la calle Diesel 4, en Getafe.

Para quienes se acerquen a conocerlo, habrá degustación gratuita de productos.

La compañía ha destinado más de cuatro millones de euros a la construcción y equipamiento de este nuevo espacio comercial, que dispone de 1.457 metros cuadrados de sala de ventas y permitirá ampliar la superficie comercial de Lidl en el municipio.

La apertura ha supuesto además la creación de 12 nuevos puestos de trabajo directos en Getafe.

Plantilla de una nueva tienda de Lidl

Con estas incorporaciones, la plantilla del establecimiento estará formada por un total de 23 profesionales.

El supermercado abrirá al público en horario ininterrumpido de lunes a domingo, entre las 9.00 y las 22.00 horas.

Contará con 50 plazas de aparcamiento exclusivas para clientes situadas en la planta baja. En materia de eficiencia energética, la cubierta del edificio incorpora cerca de 540 metros cuadrados de paneles solares, una instalación que permite alcanzar un 23% de autoconsumo energético.

El establecimiento también incorpora iluminación LED, sistemas de domótica y protección solar regulada mediante sensores de incidencia.

Con esta apertura, Lidl mantiene una red de más de 90 tiendas operativas y dos centros logísticos en la Comunidad de Madrid.

La inauguración de Getafe se suma a las recientes aperturas realizadas por la compañía en San Blas, el barrio de Salamanca, Pinto, Mejorada del Campo y el paseo del Doctor Vallejo-Nájera, en Madrid capital.