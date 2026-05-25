Explosión en un bar en el barrio madrileño de Villaverde: siete heridos, uno de ellos muy grave

Imagen del bar donde se ha producido la explosión en el barrio madrileño de Villaverde.

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Las claves Generado con IA Siete personas resultaron heridas tras una explosión en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde. Uno de los heridos, un hombre de entre 37 y 40 años, se encuentra muy grave con quemaduras graves e inhalación de humo. La explosión podría haberse producido durante una reparación en una sala frigorífica antigua, generando una atmósfera explosiva. Bomberos y servicios de emergencia extinguieron un pequeño incendio y la Policía Nacional investiga el suceso.

Siete personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, este domingo por la noche tras producirse una explosión en un bar situado en la calle Villajoyosa, en el madrileño distrito de Villaverde, informó Emergencias de la capital.

El herido más grave es un varón de entre 37 y 40 años que presentaba "quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal", por lo que tuvo que ser intubado y traslado al Hospital de La Paz, precisó Carlos Rodríguez, supervisor del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

Otros dos heridos "moderados", que presentaban quemaduras de entre el 20% y el 22% de la superficie corporal, también fueron trasladados al Hospital de La Paz; otro, en el mismo estado, fue evacuado al Hospital de Getafe, mientras que otros "dos pacientes moderados, pero menos graves" fueron evacuados al Hospital 12 de Octubre.

"Un séptimo paciente que hemos atendido in situ que se ha dado de alta en el lugar", añadió Rodríguez.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid recibieron a las 23.00 horas la llamada que alertó sobre la explosión, así como informó de que había víctimas en el interior del establecimiento, por lo que se activaron varias dotaciones.

Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos pudieron comprobar la "presencia de varias víctimas que ya estaban en el exterior" y la presencia de un "pequeño incendio", que sofocaron al poco tiempo de llegar, informó Julio Rodríguez, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

"No existía una atmósfera explosiva y según nos ha comentado después, las personas que estaban allí trabajando se estaba haciendo una reparación en una sala frigorífica antigua y se ha podido generar una atmósfera explosiva que ha generado sobre todo daños materiales", agregó Rodríguez, quien también se refirió a los personales.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112).