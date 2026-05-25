Cortes de tráfico "significativos" en Madrid desde esta semana hasta la visita del Papa: Cibeles y Plaza de Lima, afectadas

Vista de la Plaza de Cibeles en Madrid, donde comienzan los preparativos y adornos con motivo de la próxima visita del Papa. EFE/ Mariscal

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Las claves Generado con IA Madrid afronta cortes de tráfico significativos en Cibeles y Plaza de Lima desde este lunes debido a la visita del Papa León XIV. Desde el 3 de junio, ambas zonas estarán completamente cerradas al tráfico rodado, afectando el eje de la Castellana. El Ayuntamiento recomienda rutas alternativas como la M-30 y reforzará el transporte público ante la previsión de grandes concentraciones. Las restricciones se extenderán más allá de los días centrales del evento, incluyendo fases de preparación y desmontaje.

Madrid afronta desde la medianoche de este lunes un amplio dispositivo de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV, que ya ha comenzado a provocar afecciones “muy significativas” en el tráfico de la capital, especialmente en los entornos de la Plaza de Cibeles y la Plaza de Lima.

Según el Ayuntamiento de Madrid, las primeras medidas incluyen la ocupación progresiva de carriles en ambas zonas, con la reducción inicial de tres carriles abiertos al tráfico en estos puntos clave de la ciudad. Estas restricciones forman parte del operativo especial diseñado para la celebración de actos multitudinarios previstos entre el 6 y el 9 de junio.

Las limitaciones no se aplicarán de forma aislada. El plan de movilidad contempla un endurecimiento progresivo de las restricciones en los próximos días, con el objetivo de preparar los espacios donde se esperan concentraciones masivas de personas.

Cortes en el eje de la Castellana

En una primera fase, la Plaza de Lima ya ha comenzado a ser ocupada de forma parcial y, según las previsiones del Consistorio, a partir del 3 de junio ambas zonas quedarán completamente cerradas al tráfico rodado, lo que afectará de forma directa a uno de los principales ejes de circulación de la ciudad, el entorno de la Castellana. Por otra parte, el 4 de junio se procederá al cierre total al tráfico de todo el eje de la plaza de Cibeles

El dispositivo de movilidad también contempla desvíos y rutas alternativas recomendadas, entre ellas la M-30 y vías como Bravo Murillo, Santa Engracia, Serrano o Velázquez, para intentar aliviar la presión circulatoria en el centro de la capital.

El Ayuntamiento ha advertido de que las afecciones se extenderán más allá de los días centrales del evento, con impactos que abarcan fases de preparación y desmontaje del operativo, lo que podría prolongar las restricciones durante varias semanas.

Refuerzo del transporte público

Además, las autoridades han recomendado el uso del transporte público y han planteado medidas de refuerzo del servicio, en previsión de una afluencia masiva de visitantes durante los actos previstos.

La visita del Pontífice ha sido calificada por el Consistorio como un evento de “magnitud sin precedentes” en términos de movilidad y seguridad urbana, con un despliegue especial de Policía Municipal, Agentes de Movilidad y servicios de emergencia.

