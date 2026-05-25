Abre un nuevo supermercado en Madrid que te cobra un 11% menos por carne fresca de origen español: tiene 1.000 m2

Las claves

Las claves Generado con IA ALDI abre un nuevo supermercado de 1.000 m² en Chamartín, Madrid, ofreciendo carne fresca de origen español un 11% más barata. El 85% de la oferta cárnica de ALDI tiene sello de bienestar animal y proviene de proveedores nacionales de regiones ganaderas. La carne fresca supone el 27% del gasto en productos frescos para los hogares españoles, liderando la cesta de la compra. Con la apertura de Chamartín, ALDI alcanza los 30 supermercados en Madrid y prevé 40 nuevas tiendas en España en 2026.

ALDI reduce los precios en una de las categorías más esenciales de la compra semanal: la carne fresca. Según los datos de Worldpanel by Numerator cerrados en marzo de 2026, los clientes pagaron un 11% menos por el surtido de carne fresca en sus establecimientos.

El apoyo total al producto de proximidad es la base de la estrategia de ALDI, con un surtido de carne fresca 100% de origen nacional que proviene de regiones con gran tradición ganadera como Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Galicia.

Además, la compañía garantiza la responsabilidad en su cadena de suministro, contando ya con el sello de bienestar animal en el 85% de su oferta cárnica, un compromiso que se extiende a productos de pollo, pavo, conejo, cerdo y vacuno ecológico. Este modelo de eficiencia se apoya en relaciones de confianza a largo plazo con más de 400 proveedores nacionales, ayudando a ALDI a optimizar costes y ofrecer niveles de calidad superiores, como ocurre en la charcutería, donde muchos productos superan el 95% de contenido cárnico

La carne fresca lidera los hogares españoles

Los datos de la última edición del Observatorio de Frescos de ALDI lo confirman: la carne sigue siendo el producto en el que más invierten los hogares en España, concentrando actualmente el 26,9% del valor total de la cesta de frescos. Esta tendencia se ve impulsada por una mayor frecuencia de compra, lo que ha llevado a que suban hasta los 50 actos de compra anuales, un 6% más que el año anterior

Además, gracias a su política de precios bajos, ALDI ha logrado incrementar un 12% de compradores de carne respecto al año anterior. Y, esto se traduce en un presupuesto de frescos donde esta sigue siendo protagonista: carne (27%), seguida de la fruta (19,7%), verduras (16,2%) y charcutería (15,6%).

Nueva apertura

El supermercado alemán, además, sigue creciendo en la Comunidad de Madrid con la apertura de una nueva tienda en Chamartín el próximo 27 de mayo. El establecimiento, ubicado en la calle Uruguay, 18, contará con más de 1.000 m² de sala de ventas. Esta apertura se produce apenas tres meses después de la inauguración de la tienda de Canillas, también en Madrid, y refuerza el crecimiento de la compañía en la capital.

La llegada de ALDI a Chamartín es especialmente significativa porque con esta apertura, la compañía alcanzará los 30 establecimientos en la capital y 70 en la Comunidad de Madrid, consolidando su crecimiento en la región. La nueva tienda tendrá un horario comercial de lunes a sábado de 9 a 22 h y los domingos de 10 a 22 h.

Calidad

El nuevo ALDI de Chamartín pondrá a disposición de sus clientes una oferta completa y variada, con foco en los productos de marca propia, los frescos y las referencias de origen nacional. En línea con el modelo de la compañía, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales, lo que permite mantener una propuesta de valor basada en la calidad y el ahorro.

Además, con motivo de la inauguración, los vecinos y vecinas de Chamartín también podrán disfrutar de ofertas y promociones especiales en una selección de productos durante las primeras semanas, que incluirán también referencias locales y regionales.

Ahorro total

Según el último estudio anual de la compañía, los clientes de ALDI ahorraron de media cerca de 2.000 euros al año, gracias a una propuesta basada en precios bajos durante todo el año y promociones semanales en productos clave de la cesta de la compra.

Este compromiso con el ahorro se refleja también en el plan de expansión de ALDI en España, que busca acercar su oferta de productos de calidad a precios bajos a cada vez más hogares. Durante 2026, ALDI prevé la apertura de 40 nuevas tiendas en España.

Dentro de sus planes de expansión, ALDI impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas. Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y la Región de Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados.