Madrid recibirá al Papa con 100.000 plantas con los colores del Vaticano, museos gratis y buses con la cara de León XIV

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV. Gabriel Luengas Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid se prepara para la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio con un despliegue especial de bienvenida. La ciudad se engalanará con 100.000 plantas blancas y amarillas, los colores del Vaticano, y decoración urbana en lugares emblemáticos. Durante la visita, 15 museos municipales ofrecerán entrada gratuita y horarios ampliados en la Noche en Blanco (y Amarillo). Se han organizado rutas turísticas especiales, vinilado de autobuses y dispositivos de atención para peregrinos y visitantes.

La ciudad de Madrid ultima los preparativos para recibir al Papa León XIV, que visitará la capital del 6 al 9 de junio. Este martes, coincidiendo con la convocatoria en la sede de la Conferencia Episcopal Española para desvelar los detalles de la visita papal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha presentado la imagen diseñada por el Ayuntamiento con motivo del acontecimiento, durante la que el sumo pontífice recibirá la Llave de Oro de la Villa el próximo 7 de junio.

Almeida ha subrayado que la "visita histórica" de León XIV situará a Madrid "en el foco" nacional e internacional durante varios días y ha destacado que los madrileños deben sentirse "profundamente orgullosos" ya que será "la primera gran ciudad de Europa" que visitará.

En ese sentido, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento está trabajandopara que la ciudad ofrezca "la bienvenida que merece" León XIV y para trasladarle "el cariño y agradecimiento" de todos los madrileños.

Asimismo, ha señalado que el Consistorio está realizando "un esfuerzo especial" para que Madrid "luzca la mejor imagen" durante esos días y para que el Papa "se sienta como en casa".

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo sin precedentes que engloba a varias áreas de Gobierno para que, además de engalanar Madrid, tanto madrileños y turistas como peregrinos venidos para la ocasión reciban información práctica sobre el itinerario papal, los dispositivos de movilidad y limpieza o los puntos de atención turística.

La imagen de la visita de León XIV a Madrid diseñada por el Consistorio de la capital se basa en los colores amarillo y blanco de la bandera del Vaticano. En las distintas adaptaciones se puede ver la imagen del Papa en tonos blancos sobre un fondo amarillo y una trama que representa la fachada del Palacio de Cibeles que, además de ser la sede del Ayuntamiento, servirá de retablo para la misa del domingo 7. Esta imagen estará disponible para descarga desde la web municipal en distintos formatos, incluido el fondo de pantalla para teléfono móvil.

La ciudad de Madrid recibirá al santo padre iluminando con los colores del Vaticano las fuentes de Cibeles, Neptuno, la glorieta de Bilbao, el Palacio de Cibeles y la Puerta de Alcalá. Además, la campaña de publicidad con la imagen que ha presentado hoy el Consistorio se podrá ver en algunos de los principales nodos de comunicación de la ciudad con el despliegue de lonas en 14 emplazamientos de puentes sobre la M-30 y accesos a Madrid y en mupis, marquesinas de autobús y pantallas.

Se instalarán 1.600 banderolas en calles céntricas y se desplegarán balconeras con la imagen del Papa en edificios municipales, viviendas y hoteles en los principales ejes del recorrido papal. Por otro lado, se repartirán carteles y pegatinas entre los comercios de hostelería y más de 15.000 banderines de mano, pulseras, sombreros y abanicos para la misa del 7 de junio en la plaza de Cibeles.

Además, 30 autobuses de EMT Madrid se vinilarán con la imagen del santo padre en las líneas de mayor presencia de la ciudad y las pantallas interiores de los autobuses proyectarán la campaña informativa. Asimismo, se decorarán los ascensores de los aparcamientos municipales de Olavide, Fuencarral, Marqués de Salamanca y Pedro Zerolo.

Apertura de museos

El Ayuntamiento ha diseñado la ruta turística 'Madrid sacro', que propone un recorrido por 14 iglesias y monasterios de la ciudad con un valor histórico y artístico singular. Esta ruta estará disponible en cuatro idiomas: español, inglés, francés y portugués.

Aunque la ciudad no tuvo una diócesis propia hasta 1885, este mapa recoge las numerosas fundaciones religiosas como Las Descalzas o la Encarnación que nacieron por la presencia de la corte en Madrid, así como iglesias como la Colegiata de San Isidro, San Antonio de los Alemanes, San Jerónimo el Real o templos que sobresalen por su valor arquitectónico como la Basílica Pontificia de San Miguel o Nuestra Señora de Guadalupe. La ruta también incluye la Catedral de la Almudena, San Plácido, San Antonio de la Florida o la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

Asimismo, se ha organizado un dispositivo especial de atención turística durante la visita papal como la habilitación de un mostrador de atención en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una versión especial de la Madrid City Card, la vinilización de espacios o la activación de un espacio web en la página oficial de turismo esmadrid.com con información práctica para visitantes.

Además, el Ayuntamiento ha organizado una exposición de fotografías, en el paseo de Recoletos, sobre las visitas de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI a Madrid.

Los museos municipales del Ayuntamiento de Madrid se sumarán a la Noche en Blanco (y Amarillo) durante la noche del 6 al 7 de junio. En el marco de esta iniciativa, un total de 15 museos abrirán sus puertas con horario ampliado y entrada gratuita.

Entre ellos, figuran tres espacios municipales: el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro y el Templo de Debod. Los tres espacios municipales permanecerán abiertos de manera extraordinaria hasta las 2:00 h de la madrugada, permitiendo a madrileños y visitantes disfrutar gratuitamente de estos enclaves emblemáticos.

Plantación de flores en honor al Papa

El Consistorio ha programado diversas acciones que embellecerán la ciudad de Madrid durante la visita de León XIV. En varios espacios como las plazas de Oriente y la de España, los jardines de Sabatini y el parque del Retiro se instalarán composiciones florales de letras gigantes con el nombre de León XIV y se procederá a la plantación de alrededor de 100.000 ejemplares en blanco y amarillo de petunia (40.540), tagetes (36.800), calibrachoa (14.750), impatiens (3.000), osteospermum (2.400), Alyssum (1.300) y girasol (400).

Se ubicarán en parques, calles y plazas céntricas de ocho distritos como el parque del Retiro, la plaza de Cibeles, los paseos de Recoletos y del Prado, la plaza de Murillo, el monumento a Goya, Escuelas Aguirre, la estatua de Espartero, los jardines del Descubrimiento, las calles Alcalá, Goya y la Puerta de Alcalá, el Templo de Debod, la glorieta de Emilio Castelar, el parque del Oeste, la plaza del Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios o la plaza de Perú y de Oriente.

Por último, la Casa de Campo albergará una bandera gigante para vista aérea, realizada con polvo blanco y amarillo.

En cuanto al dispositivo de limpieza, se van a instalar más de 1.200 contenedores de reciclaje en las zonas afectadas por los grandes eventos —plaza de Lima, plaza de Cibeles y estadio Santiago Bernabéu— y se llevará a cabo el refuerzo de limpieza y recogida de residuos en los distritos de Centro, Chamberí, Tetuán, Chamartín, Salamanca, Retiro y Arganzuela.