Fangoria, Las Ketchup o Celtas Cortos: Madrid presenta toda su programación de actividades y conciertos para San Isidro

Las claves

Las claves Generado con IA Las fiestas de San Isidro 2026 en Madrid se celebrarán del 7 al 17 de mayo con actividades para todos los públicos. La programación incluye conciertos de artistas como Fangoria, Las Ketchup, Celtas Cortos y homenajes a figuras como Sara Montiel. Habrá desfiles de gigantes y cabezudos, bailes populares, exposiciones, talleres infantiles y actividades gastronómicas en toda la ciudad. Los principales escenarios serán la plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, Las Vistillas y Matadero Madrid, acogiendo música, espectáculos y verbenas.

Las fiestas más importantes de Madrid, las de San Isidro, están a la vuelta de la esquina. Este viernes 7 de mayo ya empiezan como introducción al fin de semana grande: el del 15 de mayo, el día más importante de las celebraciones.

Así, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Centro, Carlos Segura, ha presentado este lunes en el Museo de Historia de Madrid la programación de las Fiestas de San Isidro 2026.

Se celebrarán del 7 al 17 de mayo con propuestas para todos los públicos, que incluyen grandes conciertos, bailes populares, desfiles de gigantes y cabezudos, concursos, exposiciones, moda y gastronomía, entre otras.

Durante su ponencia, Almeida ha destacado que San Isidro "resume y compendia perfectamente cuáles son las virtudes de esta ciudad", una capital "llena de personas y de familias que todos los días luchan por sacar sus vidas adelante" y ha subrayado el carácter "acogedor y abierto que nos caracteriza", recordando que Madrid es "audaz, jaranera y curiosa", como la definió Emilia Pardo Bazán.

En este sentido, ha invitado a "chulapear" y a celebrar "lo que somos como ciudad y como sociedad" con una programación en la que "todos los madrileños, sean cuales sean nuestros gustos, nos vamos a poder ver representados", invitando a "disfrutar de las fiestas de nuestro patrón" y a "tomarnos un respiro" con "ese espíritu sano y de alegría que nos caracteriza como ciudad".

El pistoletazo de salida lo dará la periodista Sonsoles Ónega con el pregón desde el balcón de la Casa de la Villa el próximo 7 de mayo, a las 20.00 horas. Antes del pregón, los asistentes podrán disfrutar de una sesión de DJ a cargo de Pablo Pueblo. Posteriormente, se ha organizado una actividad sorpresa en la que un artista internacional presentará en exclusiva su nuevo disco. El desfile de gigantes y cabezudos bailando al son de la dulzaina y el tamboril volverá a reunir desde este primer día por las calles del centro a los personajes más grandes y emblemáticos de Madrid.

Desde allí, en los días siguientes, múltiples actividades se extenderán a los distintos barrios, calles, plazas y parques de la ciudad, además de a los emblemáticos escenarios de Las Vistillas, la Pradera de San Isidro, la plaza Mayor y Matadero Madrid.

Conciertos y escenarios

La plaza Mayor acogerá una cuidada programación musical con artistas como La Bien Querida, Baiuca o la actuación destacada de Las Migas, junto a La Juerga Flamenca con Montoya & Carmona, que pondrán el broche final a los festejos.

En este mismo espacio, se celebrará también el 60º aniversario de LOS40, con la participación de nombres clave de la música española como Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos o Celtas Cortos.

Hombres y mujeres bailando durante la feria de San Isidro, Madrid, España. Istock

Además, se rendirá un homenaje a Sara Montiel, mito del cine y la música. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, junto a la cantante malagueña Nuria Fergó, interpretará las canciones más recordadas de esta chulapa universal. La programación se completa con el 42º Festival de Danzas Madrileñas, protagonizado por cinco asociaciones folclóricas y con el homenaje de San Isidro, en el que diez casas regionales mostrarán el baile y los trajes típicos de sus lugares de origen.

En los Jardines de las Vistillas, el parque desde el que se contempla una de las mejores líneas de cielo de Madrid se ubicará el escenario de las nuevas tendencias musicales, con la presencia de artistas y bandas como Hens, Camellos, Las Dianas o Triángulo de Amor Bizarro, referentes de una nueva generación sonora.

También en este escenario actuará Pablito Tedeka, cuya canción Pedazo de guapa (Chotis) acompaña al vídeo de presentación de las Fiestas de San Isidro de este año.

A esta propuesta se suma 'La hora del vermú', una de las novedades de esta edición, que combinará sesiones de DJ con actuaciones vinculadas al universo más castizo, con nombres como Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos, que invitarán al público a un recorrido musical por el Madrid más tradicional.

Madrid se prepara para chulapear en San Isidro 2026: unas fiestas para todos, celebrando nuestras tradiciones y honrando a nuestro patrón.



Del 7 al 17 de mayo, nuestra ciudad se convierte en un gran escenario festivo y cultural con verbenas, conciertos y actividades para todas… pic.twitter.com/8hB8bfYaIg — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 4, 2026

El programa se completa con la muestra de bailes tradicionales 'Madrid ¡Baila con nosotros al son de nuestra música!' y las actividades impulsadas por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que acercarán al público las raíces culturales de la ciudad. Además, Las Vistillas acogerán el 16 de mayo el desfile de Re-Chulos, que culmina el proyecto sostenible de reinterpretación del traje castizo desarrollado por la Asociación Creadores de Moda de España.

Desde el gran escenario de la Pradera de San Isidro, uno de los momentos más esperados será el concierto de Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, que llega en plena gira de su nuevo disco La verdad y la imaginación.

El cartel se completa con los ritmos rumberos de Las Ketchup y Los Chunguitos, y con la nueva ola del pop español representada por Amore. También habrá espacio para las nuevas tendencias con Xavibo, uno de los nombres destacados del pop urbano actual.

La vertiente más rock llegará con los madrileños Vicente Calderón y su humor sarcástico y de Rubén Pozo, que actuará acompañado por Los Chicos de la Curva. La Pradera de San Isidro, escenario tradicional de las fiestas, volverá a ser el corazón de la celebración popular, acogiendo algunos de sus momentos más emblemáticos como la misa en honor al santo, pasacalles y actuaciones de grupos tradicionales madrileños.

Este espacio central combinará estas propuestas con una programación abierta a nuevos públicos que incluirá sesiones de DJ. Como cierre, las noches del 15 y el 17 de mayo culminarán con espectaculares castillos de fuegos artificiales.

Matadero Madrid, el gran centro irradiador de cultura de Madrid, se convertirá en una auténtica verbena a la caída de la tarde con la música y el gran espectáculo de las orquestas de baile Nuevo Versalles, Invictus, Gran Rockset y Panther Show.

Su Central de Diseño albergará la exposición 'El botijo revisitado', una original muestra en torno a uno de los objetos más emblemáticos de la cultura popular a través de la mirada innovadora a la tradición que han hecho los alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica de Moncloa.

Y, un año más, regresa a Matadero Madrid el asombroso e histórico Teatro de Autómatas, diseñado y construido en los años 40 del pasado siglo, donde figuras mecánicas en movimiento representarán desde piezas costumbristas hasta espectáculos cabareteros.

Actividades en familia

Niños y mayores disfrutarán de una programación propia con exposiciones, funciones circenses, talleres y juegos. En 'Madrid a la carpa', en el Teatro Circo Price del 13 al 17 de mayo, podrán asistir al sorprendente circo contemporáneo en una muestra de talento y múltiples disciplinas.

Los niños tendrán, además, la oportunidad de aprender los rudimentos de la alfarería en unos talleres gratuitos en el marco de la 44ª edición de la Feria de la Cacharrería. Y la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que cumple 37 años, dedicará en su programa de Las Vistillas unas sesiones matinales a los más jóvenes con actuaciones, talleres y juegos. El Teatro de Títeres de El Retiro también se une a las celebraciones con 'San Isidro Titiritero', un ciclo que ofrecerá una variada programación de espectáculos a cargo de compañías madrileñas, nacionales e internacionales.

Premios, gastronomía y moda

Los Premios Rock Villa de Madrid, organizados por el Área de Cultura, en colaboración con Radio 3 y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), vuelven, en su 46ª edición, a su cita en Las Vistillas para seguir impulsando a las nuevas promesas del panorama musical. En el marco de la programación de las fiestas, cinco grupos (Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom) se disputarán la final el 15 de mayo en el escenario de los jardines madrileños, volviendo al formato original del concurso.

Por otra parte, como propuesta gastronómica, el chef madrileño Javi Estévez (una estrella Michelín) ofrecerá su revisión sabrosa y crujiente del tradicional bocadillo de entresijos, cuya receta estará disponible en la web sanisidromadrid.com para todos los aficionados a la cocina. A esto, se suma la degustación del cocido madrileño el día del santo en el barrio de Abrantes, así como las diferentes actividades gastronómicas organizadas en los mercados municipales que permitirán recorrer los sabores más reconocibles de estas fiestas.

En las actividades previas de las fiestas, los diseñadores Juan Duyos y Miguel Becer y la especialista en moda Anitta Ruiz han puesto en el Espacio Cultural Serrería Belga un toque de distinción a la moda castiza con una reinterpretación de los trajes chulapos.

Y este mismo lunes ya comienzan los talleres de chotis, a las 18.00 y 19.30 horas, en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, a cargo de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños.