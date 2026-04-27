El circuito de la F1 en Ifema estará listo en mayo y el ticket medio será de 600 €, el triple que cualquier GP en Europa

Las claves

Las claves Generado con IA El circuito de Fórmula 1 en Ifema Madrid estará listo en mayo de 2025 y el ticket medio costará 600 euros, triplicando el precio de otros Grandes Premios europeos. Ifema ha presentado unos resultados económicos récord con una facturación de 216,8 millones de euros y un beneficio neto de 18,7 millones, gracias a su apuesta por eventos internacionales como la F1. El proyecto del Gran Premio se financia íntegramente con ingresos propios y se espera que sea rentable en cuatro o cinco años, por debajo de la media del sector. Se prevé que el 80% de los asistentes al evento lleguen en transporte público, destacando el impacto positivo en la movilidad de Madrid durante el evento.

Ifema Madrid ya no solo factura metros cuadrados de exposición; ahora factura influencia global. El gigante ferial madrileño ha presentado este lunes sus resultados económicos de 2025, un ejercicio que consolida su velocidad de crucero con una facturación de 216,8 millones de euros (un 22% más que en el año comparable 2023) y un beneficio neto que se ha disparado un 165,8%, hasta alcanzar los 18,7 millones. Sin embargo, la cifra que hoy sobrevolaba el Recinto Ferial no era solo contable, sino de calendario: el 25 de mayo.

Esa es la fecha —según ha confirmado el presidente del Comité Ejecutivo, José Vicente de los Mozos— para el fin de las obras de adecuación para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Con este anuncio, Ifema despeja cualquier sombra de duda sobre posibles retrasos. Por su parte, a partir del 1 de junio comenzará la instalación de gradas y estructuras de hospitalidad.

La apuesta por el Gran Premio por parte de Ifema es para posicionarse como "marca premium de ferias y congresos capaz de albergar grandes eventos internacionales", ha desgranado De los Mozos. Mientras que otros grandes premios europeos han manejado un ticket medio de unos 230 euros, Madrid ha diseñado una "experiencia" que eleva ese gasto hasta los 600 euros de media.

Este modelo permitirá que la inversión sea rentable en apenas cuatro o cinco años, frente a la media de siete del sector. A su vez, el proyecto se financia al cien por cien con ingresos propios de Ifema.

Preguntado por el impacto de la inestabilidad en Oriente Medio, De los Mozos ha sido tajante: Madrid es hoy un refugio. "Los que antes iban a Oriente Medio, ahora quieren venir a Madrid. La expectación es máxima", afirmó.

De hecho, aerolíneas como Iberia ya reportan un incremento notable de vuelos hacia la capital y la planta hotelera roza el lleno total para las fechas del evento. "Solo espero que haya gasolina para los motores", bromeó respecto al contexto global, aunque descartó cualquier impacto negativo en los patrocinios.

Con un EBITDA de 42,8 millones en 2025 y una cuota del 24% del mercado ferial nacional, Ifema mira a 2026 con el objetivo de superar los 600 millones de euros de facturación.

Este crecimiento se apoya también en su expansión internacional. Bajo el lema "si alguien quiere nuestro producto, se lo vendemos", la institución ya llega a 47 países. El foco está puesto sobre todo en Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia), pero también otros países como Portugal, buscando socios locales para internacionalizar marcas líderes como Fruit Attraction o ARCO.

La capital se prepara así para un hito de movilidad sin precedentes: un Gran Premio donde el 80% de los asistentes llegará en transporte público (Metro y Cercanías). "Estamos posicionando a Madrid como una ciudad moderna. Nadie se hace una idea de lo que esto va a suponer", concluyó De los Mozos.