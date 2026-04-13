Almeida decora la M-30 con más jardines verticales: 6,2 millones de euros para 34 especies en 400 metros de largo

Renders de los futuros jardines verticales en la M-30 a la altura de Ventas. Ayuntamiento de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid invertirá 6,2 millones de euros en instalar jardines verticales de 400 metros de longitud en la M-30, a la altura de Ventas. La iniciativa cubrirá 2.834 metros cuadrados con 34 especies mediterráneas resistentes a la sequía, que actuarán como filtro ambiental y fomentarán la biodiversidad. El sistema de riego utilizará agua reciclada del Canal de Isabel II, estará automatizado y contará con sensores para monitorizar humedad, temperatura y calidad del aire. Las obras comenzarán este verano, se realizarán en horario nocturno para no afectar al tráfico y se prevé que finalicen a principios de 2027.

Tan "exitosa" fue la experiencia de los jardines verticales instalados en la M-30 de Madrid en 2023 -a la altura de la Avenida de la Ilustración-, que el Ayuntamiento de la capital ha querido repetir una segunda vez.

Esta vez, será a la altura de Ventas. Exactamente, en el tramo comprendido entre el p.k. 5,900 y el p.k. 6,300, donde la vía de circunvalación contabiliza seis carriles por sentido.

Y es que es el punto que registra el mayor volumen de tráfico de la ciudad, como avanzan desde el Área de Obras y Equipamientos del Consistorio madrileño, "por el que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos a la hora".

El proyecto se aprobará este lunes por el Consejo de Administración de Madrid Calle 30. Contempla el cubrimiento de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle Alcalá, y de los estribos del puente, creando una superficie vegetal de 2.834 metros cuadrados y 400 metros de longitud.

En concreto, los nuevos jardines se levantarán en el espacio existente entre el cerramiento actual de las rampas y la new jersey de protección (la barrera de seguridad que separa los flujos de tráfico y que se procederá a alinear con el jardín) de los carriles derechos de los troncos laterales en ambos sentidos, y bajo el voladizo del tablero de las rampas de acceso y del puente.

A diferencia de los jardines verticales de la Avenida de la Ilustración, en este caso no será necesaria la instalación de paneles abatibles. Esto es porque el jardín no se instalará sobre muros, sino sobre el cerramiento existente, formado por módulos de hormigón prefabricado, accesible por detrás, desde las galerías que transcurren por el interior.

Además, los futuros jardines verticales estarán situados junto a Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30, conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Sistema de riego

Para su riego, el proyecto incluye la instalación de un mecanismo de recirculación de agua reciclada-regenerada del Canal de Isabel II. Esto permitirá optimizar al máximo el sistema de riego automatizado con control telemático.

A tal fin, se instalará un colector de recogida de los excedentes de riego en la cota más baja, así como una estación meteorológica que controlará la desactivación de recuperación de agua en caso de lluvia.

Los futuros jardines verticales en la M-30 (render). Ayuntamiento de Madrid

Se ha seleccionado una paleta vegetal de 34 especies mediterráneas con alta resistencia a la sequía y con floración durante las cuatro estaciones, teniendo en cuenta aspectos como el soleamiento o las distintas orientaciones de los muros.

El catálogo de especies "no sólo cumplirá una función ornamental y cromática". También actuará como un "filtro ambiental", ya que ha sido concebido para fijar partículas en suspensión, a modo de filtro activo de contaminantes (con capacidad de absorción de hidrocarburos y de óxidos de nitrógeno), y para fomentar la biodiversidad, convirtiéndose en un refugio urbano para insectos polinizadores.

La fachada ajardinada estará compuesta por módulos de 36 bolsillos 6x6, con capacidad para 36 plantas, diseñados ad hoc para jardines verticales de cultivos semi-hidropónicos, que se fijarán sobre una estructura metálica que garantizará la estabilidad y resistencia de la instalación.

Cada módulo integrará líneas de riego con goteros conectados a la red de tuberías que se alimentará desde la sala técnica, mientras que el sistema de drenaje se encargará de recoger el exceso de agua mediante canalones y tuberías conectados a la red de recirculación.

Render de los jardines verticales, que estarán compuestos por 34 especies. Ayuntamiento de Madrid

Un depósito principal con capacidad para 65.000 litros garantizará el abastecimiento del sistema de riego durante tres días consecutivos en caso de fallo de suministro.

Además, está previsto equipar los jardines con un sistema de monitorización sensórica, que medirá el grado de humedad y evaporación (dos factores esenciales que determinan en gran medida las necesidades de riego), la temperatura, la calidad del aire...

Toda la superficie del jardín dispondrá de sensores de control de humedad del sustrato conectados al mecanismo de gestión centralizada a través de señal GPRS (tecnología de transferencia de datos de aplicación frecuente en redes de telefonía móvil 2G).

Los trabajos, que supondrán una inversión de 6,2 millones de euros, comenzarán este verano y se extenderán previsiblemente hasta principios de 2027. Se desarrollarán en horario nocturno para no interferir en la circulación.

Los segundos jardines

Los de Ventas serán los segundos jardines verticales que se instalan en la M-30. Los ya instalados en la Avenida de la Ilustración cuentan con una extensión de 3.250 metros cuadrados y "han tenido una gran aceptación".

Su "éxito" no solo lo enmarcan dentro de la mejora paisajística del espacio, sino también "desde el punto de vista medioambiental, ya que contribuyen a la reducción del denominado efecto isla de calor y de la contaminación acústica y a la mejora de la calidad del aire", como señala la delegada de Obras, Paloma García Romero.

Asimismo, estos jardines verticales "se han convertido en un polo de atracción de la biodiversidad", captando la atención de insectos polinizadores, lo que propicia, a su vez, el incremento del número de aves en las inmediaciones.