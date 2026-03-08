"Me empadronan ilegalmente en Madrid por 600€": crecen las citas "tras la regularización de inmigrantes" de Sánchez un 57%

Las autoridades han detectado redes que revenden citas y empadronan a numerosas personas en una misma vivienda, y la Policía investiga estos fraudes.

El Ayuntamiento de Madrid ha incrementado el número de citas semanales para empadronamiento de 7.000 a más de 11.000, un aumento del 57%.

La demanda de empadronamiento ha crecido tras la regularización extraordinaria de inmigrantes, lo que ha provocado la reventa de citas y fraudes en el trámite.

El empadronamiento en Madrid se ha convertido en un negocio ilegal, con ofertas en redes sociales por precios que van desde 50 hasta 700 euros o más.

Se podría decir que el padrón se ha convertido en un negocio. Anuncios en plataformas como Facebook, Milanuncios o grupos de WhatsApp ofrecen padrón en Madrid a precios muy dispares: desde los 50, 300, 600, 700 euros... O incluso más.

Otros lo piden: "Busco empadronamiento en Madrid. Para dos personas. Urgente, por favor", reza uno de los mensajes de un grupo de Facebook llamado 'Empadronamiento'. "Estoy buscando alguien que me pueda empadronar en Madrid o alrededores. ¡Pago!", se lee en otro. "¿Alguna persona que me deje empadronar en su casa? Somos dos", comenta una mujer en un chat de WhatsApp donde se publicitan trabajos —la mayoría en negro— en la capital.

Se basan en la desesperación de personas inmigrantes sin papeles que necesitan este trámite para empezar su regularización en España. Y es que es uno de los requisitos necesarios para poder llegar a alcanzar esta documentación.

De esta manera, el negocio tiene dos vertientes: por una parte están las personas que empadronan en pisos y locales alquilados o propios bajo una suma de dinero, y por otro lado, la reventa de citas en las Juntas del Distrito para proceder al trámite.

Y es que en los últimos meses conseguir una fecha para cambiar la dirección del domicilio estaba resultando difícil. De hecho, usuarios de redes sociales como X (antes Twitter) publicaban su "imposibilidad" de empadronarse.

"Llevo 9 meses con consulta diaria para poder cambiar mi padrón a la casa que adquirí hace 10 meses. Es imposible. Nunca hay citas disponibles", expresaba una cuenta de nombre Elisa el mes pasado. "Dos meses y subiendo sin poderme empadronar en mi nueva casa, con la consiguiente pérdida de derechos", ponía otro llamado Javi.

Es algo que "tiene mucho que ver con la situación de la regularización de inmigrantes", según afirmó la semana pasada la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

@MADRID es una auténtica vergüenza que nunca haya citas disponibles para el Padrón de la ciudad. Llevo varios días intentando obtener una cita para inscribir a mi hija recién nacida y poder solicitarle tarjeta sanitaria en su centro de salud. ¿Qué problema hay? Es indignante. — JM1993_ (@JM_TCG) February 19, 2026

Hacía referencia a la regularización extraordinaria que permitirá a las personas extranjeras que cumplan determinados requisitos obtener la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa. Un pacto que el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con Unidas Podemos y que ya obtuvo la aprobación del inicio de la tramitación el pasado mes de enero.

Sanz recalcó, además, que debido a este "repunte" el Ayuntamiento había tenido que incrementar en unas 4.000 las citas semanales, "de 7.000 a más de 11.000" (un 57% aproximadamente).

El padrón: oferta y demanda

"Hemos incrementado el personal de las oficinas de atención, aplicado algunas medidas antifraude y estamos llevando a cabo unas investigaciones por posibles fraudes que tenemos detectados en algunos puntos de la ciudad de Madrid", aseguraba entonces la vicealcaldesa.

Ante esto, fuentes municipales explican que "se ha comprobado" que hay grupos que reservan plazas para luego revenderlas. Es decir, que se hace un "uso indebido para obtener una remuneración ilegal". Se trata de una actividad sobre la que hay en curso una investigación por parte de la Policía Municipal y la Nacional.

"Saco cita de padrón para el día siguiente en Madrid. Económico", son algunos de los mensajes que usan en redes sociales. La demanda es mucha. La mayoría de las publicaciones en estos grupos buscan y ofrecen pagar por quien les reserve una fecha.

Algunos, incluso, hacen una suerte de pack que incluye la cita, el trámite y una ubicación para el padrón. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con dos de ellos. Uno ofrecía "un cupo" para empadronarse en la casa donde vive en Arganzuela por 300 euros, incluyendo la cita y todo el trámite válido por dos años.

El otro pedía 600 euros por un año o 400 por seis meses de padrón en una casa del centro de la capital a su nombre. Un precio que no incluía la cita, por la que habría que pagar 50 euros aparte a abonar antes de realizar el trámite. Ambos afirmaban que era totalmente "seguro" y pedían para ponerlo en marcha los datos del pasaporte.

Es un dinero íntegro, puesto que el trámite realmente es gratuito. Basta con un contrato firmado por el propietario de la vivienda y el comprobante de pago del alquiler, así como un documento de identidad en vigor. Tal y como se publicaba en un reportaje de este mismo periódico hace unas semanas, Sólo en 2025 la Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado hasta una veintena de organizaciones dedicadas al mercadeo de empadronamientos fraudulentos en España.

Esto produce que, en ocasiones, se haya registrado a decenas de personas en una misma vivienda. El problema, como cuentan desde el Ayuntamiento, es que es algo "muy complicado" de demostrar.

No muy lejos de Madrid, en el municipio toledano de Talavera de la Reina, la Policía Nacional detuvo el mes de octubre a cuatro personas en una operación contra la inmigración ilegal en la que se desarticuló una red que empadronaba de forma ilegal a inmigrantes procedentes de Bangladés. En concreto, a unas 600 personas a las que habrían cobrado precios entre 1.200 y 2.000 euros por cada uno, como informó la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en una rueda de prensa.

Medidas antifraude

La vicealcaldesa de Madrid, ante esta situación, ya explicó en dicha comparecencia algunas medidas antifraude con las que "dificultar" que estas situaciones de reventa de citas se cometan. Entre ellas, apuntaba que la cita esté solicitada por la persona que va a ir presencialmente a realizar el trámite a la oficina.

"Indudablemente nos está afectando. Porque cuando se hacen las cosas sin ningún tipo de rigor, como está haciendo el Gobierno de España con respecto a esta regularización, evidentemente tiene consecuencias", criticaba Sanz. "Por supuesto, nadie del Gobierno ha hablado con una sola comunidad autónoma y ayuntamiento para ver cuáles son los efectos que allí pudiera tener".