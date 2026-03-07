El 'nuevo' Carabanchel que nace en Madrid y quiere ser la zona de moda: 150 millones de euros de inversión y 250 viviendas

Las claves nuevo Generado con IA El barrio de Carabanchel en Madrid será revitalizado con una inversión de 150 millones de euros por Kronos Real Estate Group. El proyecto contempla la recuperación de 25 activos, de los cuales el 60% corresponden a la rehabilitación de edificios industriales en desuso. Está prevista la construcción de unas 250 viviendas nuevas y la creación de 38.000 metros cuadrados que combinarán vivienda, comercio y espacios culturales. El plan busca dinamizar el barrio respetando su identidad y patrimonio, con nuevos espacios para comercio de proximidad, restauración y actividades culturales.

Madrid es una ciudad en constante cambio y evolución. Cada vez se conocen más nuevos proyectos de barrios, zonas o rincones que atraviesan o comienzan proyectos de reforma y remodelación. Incluso aquellos que se consideran más estandartes de la capital, del sabor castizo y clásico.

Son años de cambios en un Madrid que no solo crece y se expande, también evoluciona, se transforma y se convierte en una ciudad más moderna y accesible. Más del futuro, más pensada en la globalidad y en todo tipo de adelantos. Por ello, hasta los barrios más de siempre, con más sabor y aroma del Madrid de generaciones pasadas y que tienen mayor tradición, se renuevan.

Uno de los casos más llamativos, y más recientes, es Carabanchel. Uno de los barrios más conocidos de Madrid, y no especialmente por el alto poder adquisitivo de las personas que en él residen. Sin embargo, va a ser sometido a un profundo proceso de cambio y adaptación a los nuevos tiempos.

Un proyecto que ya está confirmado y en marcha que contará con el sello de Kronos Real Estate Group. Este gigante del sector ha presentado ya su nuevo proyecto urbanístico para revitalizar Carabanchel como nunca se ha hecho con otro barrio de Madrid de similares características y de parecida naturaleza. Tanto es así que el programa, dividido en varias fases, va a suponer una inversión de 150 millones de euros.

Una cifra realmente alta que pretende buscar la recuperación progresiva de antiguos inmuebles en desuso del distrito. Será una actuación integral orientada a la revitalización urbana, a través de la arquitectura, combinando vivienda, comercio y espacios culturales. Además, en cifras globales el plan sumará 38.000 metros cuadrados y prevé la construcción de unas 250 viviendas.

¿Cómo será el nuevo Carabanchel?

Un nuevo Carabanchel está a punto de nacer. Esa es la intención que tiene la empresa Kronos Real Estate Group, una compañía inmobiliaria que cuenta con una cartera de 18.000 viviendas y que se mantiene año tras año en una facturación estable que oscila los 500 millones de euros.

Ahora, esta es la compañía que va a gestionar el nuevo proyecto de Carabanchel, una reforma parcial del barrio que va a requerir de una inversión de 150 millones para la recuperación de antiguos inmuebles que hoy no están en funcionamiento en la zona. Este nuevo desarrollo va a tener un total de 25 nuevos activos.

El 60% del proyecto, es decir, 15 activos de esos 25, corresponden a rehabilitación. Mientras tanto, los 10 desarrollos restantes son completamente nuevos. En total está previsto que abarque una extensión de 38.000 metros cuadrados y la construcción de 250 viviendas.

La estrategia de Kronos en Carabanchel prioriza la recuperación de edificios industriales abandonados o infrautilizados, muchos de ellos en estado de deterioro o desuso, con el objetivo de reintegrarlos en la vida urbana del barrio. A pesar de la gran revolución que supondrán estos trabajos, uno de los grandes objetivos de la compañía es preservar los elementos arquitectónicos originales.

No obstante, estos deben estar adaptados a los nuevos usos residenciales, comerciales y culturales. Además de la construcción de nuevas viviendas, este proyecto incorpora nuevos desarrollos arquitectónicos concebidos como piezas singulares aunque han sido diseñadas como parte de una trama urbana común que cuentan con una identidad propia y un alto valor arquitectónico.

Esta intervención pretende también dinamizar el barrio, diseñando una estrategia a medida basada en la escucha activa del entorno y en las necesidades urbanas y sociales existentes. Por ello, dentro de los múltiples focos activos habrá nuevos espacios destinados a comercio de proximidad, restauración y actividades culturales, con salas polivalentes para galerías, talleres, estudios creativos o iniciativas culturales.

"No se trata de imponer un desarrollo estándar ni de replicar fórmulas preconcebidas, sino de trabajar desde el urbanismo para acompañar la evolución natural del barrio, respetando su identidad y contribuyendo a poner en valor un patrimonio ignorado". Así lo ha explicado Saïd Hejal, consejero delegado de Kronos Real Estate Group.