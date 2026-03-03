El Madrid Nuevo Norte del sur con el que sueña Almeida: casi 30.000 casas más en 2,5 M de m2 tras la estación de Atocha

Se prevé que el proyecto esté concluido en torno a 2050, con plazos más cortos que los del Madrid Nuevo Norte, gracias a la experiencia adquirida en ese desarrollo.

La zona de actuación comprende los terrenos de Abroñigal, conectando parques como Tierno Galván, Madrid Río y el parque lineal del Manzanares, e incluirá viviendas, zonas verdes y dotaciones públicas.

El desarrollo busca vertebrar la ciudad de norte a sur, conectando barrios separados por la M-30 y creando una nueva centralidad urbana en el sur de Madrid.

El alcalde Almeida impulsa el proyecto Madrid Nuevo Sur, con la intención de construir cerca de 40.000 viviendas en unos 2,5 millones de m2 tras la estación de Atocha.

Con la estación de Chamartín en obras para su reforma y la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste el pasado mes de enero, Madrid Nuevo Norte va tomando forma. Todavía queda mucho camino hasta que se pueda ver este nuevo desarrollo terminado —con aproximación a la década del 2030—, pero el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya está pensando en su siguiente gran proyecto: su semejante en el sur.

Y es que este lunes Almeida ya ha expresado su intención de empezar los acuerdos y negociaciones para crear Madrid Nuevo Sur. Es una idea que ya le ronda por la cabeza desde que comenzó la legislatura. Ya por entonces lo había integrado en su programa electoral, aunque se había mencionado antes.

Pero no ha sido hasta ahora que ha decidido ponerlo sobre la mesa y anunciar que lo llevará mediante una proposición al Pleno de Cibeles este mes de marzo. Además, ha asegurado que trabajará con el Gobierno de España para empezar a activar esta iniciativa.

Con la dificultad que supuso poner en marcha Madrid Nuevo Norte —que comenzó a gestarse ya en los 90, pero no fue hasta el 2020 que se consiguió desbloquear—, es inevitable pensar en la posibilidad de que ocurra lo mismo con su homólogo en el lado opuesto. Sin embargo, Almeida ha asegurado que, tras la experiencia con este primero, ahora se tiene "la capacidad de dar una respuesta más rápida". "Los plazos serán mucho más cortos", ha adelantado.

Y es que la que ha definido como "la nueva centralidad urbana" de la capital afirma que es una "oportunidad histórica para vertebrar la ciudad desde el norte hasta el sur". La intención es unir los barrios del sur, actualmente separados por la M-30.

Nuevo Norte y Nuevo Sur

No será hasta la reunión del Pleno de finales de marzo que se desgranen y debatan detalles más a fondo, según explican fuentes municipales, pero por ahora se saben algunos que se pueden comparar con el Madrid Nuevo Norte ya en proceso de desarrollo.

La ubicación donde se plantea el Nuevo Sur se encuentra en Abroñigal, en los terrenos de la estación logística de Adif, tras la estación de Atocha —en contraposición a la de Chamartín—. Un espacio que comprende 300.000 metros cuadrados y que "se están abandonando para trasladarse al distrito de Vicálvaro".

Los desarrollos de vivienda en la Estrategia del Sur de Madrid en la que se incluyen los terrenos de Abroñigal del próximo Madrid Nuevo Sur. Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, en un primer momento (en 2021), cuando la, por entonces, vicealcaldesa Begoña Villacís lo mencionó por primera vez, situó la superficie de actuación en unos 2,5 millones de metros cuadrados, frente a los 3,4 millones de metros cuadrados del Nuevo Norte. La zona conectaría el parque Tierno Galván, Madrid Río y el parque lineal del Manzanares.

Contará con unas 40.000 nuevas viviendas, un corredor con zonas verdes, actividades económicas, dotaciones educativas, sociales, culturales y espacios públicos. En esto, se distancia bastante de la del norte —anteriormente también llamada Operación Chamartín—, que prevé unas 10.500 nuevas viviendas.

También en 2023 el Consistorio lanzó un concurso internacional de ideas junto al Colegio de Arquitectos de Madrid para el proyecto urbanístico, con el objetivo de definir un plan director para ese ámbito de actuación.

En este estudio se contaba con dos vertientes: un primer ámbito de acción centrado en los suelos de las zonas de Méndez Álvaro y la terminal logística de Abroñigal, así como en la mejora de las redes y dotaciones de los barrios de San Diego y Entrevías.

Y una segunda vertiente que pretende "dar soluciones de futuro" a zonas como el barrio de Delicias, con las propuestas de conexión entre los grandes parques de Tierno Galván y Entrevías.

Almeida quiere que sea "una marca de distinción" y "la puerta de entrada a todo el sur de la ciudad". Aunque todavía haya que esperar para que empiecen sus tramitaciones, el primer edil ya avanzó el año pasado durante el foro Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL la previsión de que "en 2050" se esté "en condiciones de que ese proyecto esté concluido" y su intención de iniciarlo "lo antes posible".