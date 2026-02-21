Es oficial: multas de más de 1.000 euros para quien deje basura fuera del contenedor en plena calle de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a imponer multas de hasta 1.100 euros a quienes dejen basura fuera de los contenedores. Desde el 12 de enero, las patrullas secretas de Policía Municipal y limpieza han puesto 111 sanciones, el 75% dirigidas a comercios y el 25% a ciudadanos. Las sanciones se aplican especialmente en distritos como Centro, Salamanca, Tetuán, Puente de Vallecas y Usera, donde se ha detectado mayor abandono de residuos. El plan municipal incluye patrullas mixtas, refuerzo de brigadas de proximidad y campañas de concienciación para comercios y ciudadanos, además de un aumento del presupuesto para limpieza.

El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a aplicar sanciones de hasta 1.100 euros a quienes dejen basura fuera de los contenedores en plena calle.

Desde el 12 de enero, fecha en la que entraron en funcionamiento las patrullas secretas de Policía Municipal y de limpieza, se han interpuesto 111 multas en apenas un mes.

"El 75 % de las multas han recaído en el sector comercial y el 25 % restante sobre ciudadanos", explican fuentes municipales.

Estas patrullas forman parte del plan de limpieza que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció en octubre.

Su objetivo es vigilar de cerca las zonas donde se detecta más abandono de residuos y asegurarse de que todos cumplan las normas.

Los equipos combinan agentes de Policía Municipal e inspectores de limpieza y han actuado principalmente en los distritos de Centro, Salamanca, Tetuán, Puente de Vallecas y Usera.

Entre las calles más vigiladas están Jesús, Marcelo Usera, Serrano y la plaza de Pedro Zerolo.

Según los responsables, "durante las actuaciones, se ha detectado un aumento en el abandono indebido de residuos junto a los contenedores, motivo de todos los boletines de denuncia de las patrullas secretas".

Las sanciones responden a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, diseñada para fomentar una economía circular y proteger el entorno urbano, y su cuantía dependerá del nivel de la infracción.

El Ayuntamiento también destaca que la preocupación de los madrileños por la limpieza ha disminuido. En la última Encuesta de Calidad de Vida, la limpieza pasó del primer puesto al sexto entre los problemas más citados por los vecinos.

Esto coincide con un cambio presupuestario, ya que según detalla el Consistorio, ahora Madrid destina más de 800 millones de euros al año a mantener la ciudad limpia, incluyendo la renovación de contenedores y la duplicación de la frecuencia de recogida, que ahora llega a 27 veces por semana.

Asimismo, además de las patrullas, se han reforzado brigadas de proximidad y se han intensificado campañas de concienciación tanto para comercios como para ciudadanos.

"Se está desarrollando una campaña intensiva de información y concienciación al sector comercial de la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos", indican desde el Ayuntamiento.

Además, también se controla especialmente los contenedores vinculados a obras para evitar que se conviertan en un punto donde se deposite basura doméstica de manera indebida.