Con 30.000 metros cuadrados y por 300 millones de euros: se vende uno de los edificios más emblemáticos de Madrid

Madrid es una ciudad que, hoy por hoy, es reconocible en todo el mundo. Una condición que ha alcanzado debido a su espectacular índice de crecimiento. Pero sobre todo, a tener símbolos que todos somos capaces de relacionar con una ciudad que tiene ya su propia identidad. El Madrid castizo y que nunca duerme ha dado paso a la ciudad más abierta del mundo.

Sin embargo, más allá de cosas etéreas e intangibles como el ambiente o la hospitalidad, todos reconocemos a Madrid por símbolos como el Bernabéu, el edificio de Schweppes (o edificio Carrión), la Cibeles o la Puerta del Sol. Pero hay otro símbolo que se ha convertido en noticia actualmente por una cuestión económica y empresarial bastante importante.

Se trata del Edificio Telefónica, uno de los más espectaculares de la capital y de los que más historia tiene. De hecho, siempre ha sido considerado como pieza clave del skyline madrileño, una posición de privilegio que defiende por su impactante valor histórico. Y es que, aunque muchos madrileños no lo sepan, este fue el primer rascacielos, no solo de la capital, sino de toda España.

Ahora incluso suena a chiste llamar rascacielos a un edificio que tiene 90 metros de altura cuando el más alto del mundo supera con holgura los 800. Sin embargo, en su día llegó a ser el más alto de Europa tras su construcción entre finales de los años 20 y principios de la década de los 30. Pero lo llamativo ahora es que se encuentra a la venta por unos 300 millones de euros, tal y como apunta Cinco Días.

La compañía Telefónica ha encargado al banco Rothschild gestionar la venta de su histórica casa, la cual se sitúa además en una de las mejores zonas de Madrid, en plena calle Gran Vía. Después de una época muy movida, la empresa espera con este movimiento ganar algo de liquidez y dar así una vuelta de tuerca a su patrimonio.

¿Por qué está en venta el Edificio Telefónica?

El Edificio Telefónica, situado en el número 28 de la Gran Vía, se encuentra en venta. La entidad financiera Rothschild se está encargando de gestionar este proyecto. Un movimiento que podría poner fin a una era para esta icónica construcción.

Dicho rascacielos ha sido considerado durante décadas como un símbolo de modernidad y de innovación, pasando a ser después uno de los grandes clásicos de la calle más concurrida y famosa de Madrid. En la actualidad se usa para dar cabida a oficinas y para ser desde la tienda principal de Movistar hasta la sede del Espacio Fundación Telefónica.

Después de haber realizado operaciones similares en ciudades como Barcelona, ahora se preparan para dar otro gran pelotazo en Madrid con una venta que podría cerrarse entre los 250 y los 300 millones. Sin embargo, hay especialistas que disparan su valor, sobre todo teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en dicha zona. Una opción es que, tras la venta Telefónica siga usando algunos de sus espacios en alquiler.

Por ahora, no hay ninguna operación cerrada. Aunque lo que sí parece inevitable es que una vez se tramite la venta, el edificio sea destinado, en parte, a la creación de un hotel, seguramente de lujo. Pero la idea de hacer viviendas exclusivas también podría ser más que interesante. En cualquier caso, el nuevo proyecto tendrá que respetar la protección patrimonial del entorno, ya que el edificio está catalogado como inmueble singular.