Lo confirma el Ayuntamiento de Madrid: los cortes de tráfico por las obras del Metro de Bernabéu acabarán esta fecha

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los cortes de tráfico por las obras del Metro de Bernabéu finalizarán a lo largo de febrero. Las restricciones de circulación en el paseo de la Castellana, a la altura del estadio del Real Madrid, llevan meses afectando a los conductores. El retraso en la retirada de vallas y maquinaria se debe a las recientes inclemencias meteorológicas, principalmente las lluvias. Aunque la normalidad en la circulación volverá pronto, se mantendrá ocupado un tramo de la vía de servicio para el acceso de camiones.

Madrid se ha convertido hoy en día en una ciudad en obras. El propio crecimiento que ha tenido la capital en los últimos años, situándose como uno de los municipios con mayor expansión de Europa, ha provocado que la localidad haya tenido también que modernizarse para no ser devorada por su propia ambición. Una ciudad que es ejemplo en el mundo no puede detenerse.

Es por ello que los últimos meses están siendo un tanto complicados para los habitantes de la capital de España. Aunque muchos intentan mirar hacia el futuro, pensando en el Madrid que tendrán y no el que sufren, lo cierto es que el hecho de que buena parte de la ciudad esté levantada no hace fácil su día a día.

Además, la mayoría de estos trabajos de modernización, adaptación, mejora y crecimiento tienen su influencia directa en el tráfico, el cual sufre muchas de las inoportunas consecuencias. Madrid es, cada día, una ciudad más difícil para moverse en coche. Así lo evidencian los conductores que cada día tienen que lidiar con los problemas que ofrece la capital.

Desde las obras de Ventas hasta las del bulevar de la calle Alcalá pasando por el soterramiento de la A-5. Sin embargo, las obras no solo afectan a las carreteras, también a los servicios de transporte público como lleva sucediendo ya muchos meses con las Líneas 6, 7, 9 o 11 del Metro de Madrid. O incluso con los trenes de Cercanías.

Sin embargo, tal y como algunas obras empiezan, otras terminan. Y muchos madrileños celebran que estén cerca de aliviarse los trastornos que se han generado en los últimos meses en una importante zona de la capital. Se trata de las obras del Metro de Bernabéu, una estación que no solo ha cambiado de nombre y aspecto.

¿Cuándo acaban las obras de Bernabéu?

A las obras del Metro de Bernabéu todavía le queda un largo recorrido por delante. Sin embargo, lo que sí está más cerca es un cambio que va a suponer un alivio a miles de madrileños cada día. Se trata de la afectación que estas obras de mejora y remodelación están teniendo en el tráfico. Y es que en muy poco tiempo se van a terminar los inconvenientes que estos generan a la movilidad de la zona.

Los usuarios de esta parte de Madrid ya solo van a tener que convivir con las obras durante unas semanas más, y es que el Ayuntamiento tiene previsto que estas dejen de afectar con cortes de tráfico durante este mes de febrero. Por ello, a finales de mes ya se debería haber recuperado la normalidad de la circulación casi en su totalidad.

Una situación a la que tenían previsto llegar a finales de este mes de enero, pero que por culpa de la climatología adversa se ha retrasado durante unas semanas. Estas restricciones llevan condicionando la circulación en el paseo de la Castellana a la altura del estadio del Real Madrid durante unos meses, pero pronto llegarán a su final.

Estas limitaciones se llevan produciendo desde comienzos del año 2024. Sin embargo, las últimas inclemencias meteorológicas han trastocado los planes tanto de la Consejería de Transportes como de los promotores. Y es que las intensas lluvias han hecho que la retirada de las vallas y de la maquinaria pesada del tronco central se tenga que hacer en las próximas semanas.

Tal y como apunta 20minutos, la fecha aproximada para estos avances será a lo largo de la segunda quincena de febrero, por lo que ya solo quedaría el empujón final de estos inconvenientes. Eso sí, el desalojo de la zona no será total en un primer momento, ya que se mantendrá ocupado un espacio en la vía de servicio del paseo de la Castellana para la salida y entrada de camiones.

A pesar de este cambio de planes, la hoja de ruta general sigue en marcha y la inauguración de la estación de Bernabéu se llevará a cabo en la primavera del año 2027, cuando se celebre el 125 aniversario del Real Madrid y el 80 cumpleaños del coliseo blanco.