Revolución peatonal en Barajas: Almeida reforma los 25.000 m2 del casco histórico y elimina la glorieta de la Plaza Mayor

Simulación del aspecto que tendrá la Plaza Mayor de Barajas tras su remodelación. Ayuntamiento de Madrid

Ya son varias las intervenciones que se han hecho en el distrito madrileño de Barajas desde que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comenzó su mandato. Demandas de los vecinos, como la reciente remodelación de la Plaza de Pajarones. Ahora, está a punto de comenzar otra de ellas.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de peatonalización de su casco histórico. Lo que supondrá un cambio en más de 25.000 metros cuadrados de superficie.

Tal y como ha informado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, se trata de un proyecto "amplísimamente demandado por los vecinos".

El objetivo principal es crear un itinerario peatonal accesible que conecte la Plaza Mayor de Barajas con la estación de Metro existente en la Avenida de Logroño. Por lo tanto, en concreto se trabajará por parte del Área de Obras y Equipamientos en 25.400 metros cuadrados de las zonas aledañas a dicha plaza, con una inversión de 6,4 millones de euros.

Las obras comenzarán antes de esta primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027. Supondrá, por tanto, una renovación de este espacio público que "mejorará la calidad ambiental" de la zona. Se plantarán 94 nuevos árboles, más de 940 arbustos, 1.000 metros cuadrados de pradera y un millar de plantas herbáceas de flor.

La nueva Plaza Mayor

El principal cambio que conllevarán estas obras se verá en la citada Plaza Mayor. Y es que dejará de ser una glorieta para el tráfico.

Para ello, se ampliará la zona peatonal, se ordenará la zona de terrazas y se suprimirá la circulación. Así, el acceso al tráfico únicamente estará permitido por la avenida general de entrada y por las calles Camarillas y Aries de salida.

Imagen de la simulación del aspecto que tendrá la Plaza Mayor de Barajas tras su remodelación Ayuntamiento de Madrid

El pavimento bajo los soportales y la banda adoquinada de granito existente se mantendrán. A partir de ese punto, se ampliará la zona peatonal, se creará otra banda perimetral de arbolado y se mejorará y ampliará la zona verde y estancial.

"La idea es recuperar la condición de verdadera Plaza Mayor de este antiguo pueblo y ahora distrito de la ciudad de Madrid que ha tenido este espacio desde su origen", ha añadido Sanz.

En la avenida General, se eliminará un sentido de circulación desde el pasaje Canal de Suez, dejando únicamente un carril de circulación en sentido Plaza Mayor.

Esto permitirá ampliar las aceras, realizar plantaciones y ordenar las bandas de mobiliario. Por su parte, las calles Camarillas y Aries solo funcionarán como salida de la plaza, para lo cual se reordenarán los cruces con la misma.

Modificaciones en el tráfico

Por otra parte, también se actuará en la Plaza del Mercurio. Así se renovará el pavimento en mal estado, se adecuarán los parterres existentes y se mejorará la accesibilidad a la junta municipal.

El vial frente al edificio de la junta municipal será suprimido y se permitirá la circulación únicamente en el lateral que va desde la calle Empedrada hasta la calle de los Pilares. El resto de la plaza será completamente peatonal.

Plano de la remodelación del casco histórico de Barajas. Ayuntamiento de Madrid

Asimismo, la calle Empedrada se convertirá en peatonal en el tramo que coincide con la plaza. También lo será la calle del Concejal Serrano Guío, entre la plaza Mayor y la calle del Canal de Suez, espacio en el que se renovarán los pavimentos, se ampliarán aceras y se plantará arbolado.

El proyecto contempla el cambio de sentido de la calle de los Pilares entre la plaza del Mercurio y la calle del Zodiaco, mientras que, desde la calle del Canal de Suez, se habilitará el giro a la izquierda, por lo que se modificarán tanto la mediana como las pendientes de la calzada. Asimismo, al circular una línea de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde la calle del Canal de Suez hasta la calle de Iberia, se adecuarán los anchos y radios de giro en calzada y acera.

En la calle del Acuario, desde la calle de Géminis hasta la calle del Canal de Suez, se dejará un solo carril de circulación en este sentido. Además, se creará una parada de regulación de la línea 101 de bus de la EMT, se ampliarán las aceras y se reordenará el espacio de calzada, aceras, zona estancial y aparcamiento -cambiando de estacionamiento en línea a batería en la acera par-.

A ello, se añadirá la plantación de nuevo arbolado. Por su parte, el tramo comprendido entre la calle del Canal de Suez y la plaza Mayor se convertirá en peatonal.

Simulación del aspecto que tendrá el casco histórico de Barajas tras su remodelación. Ayuntamiento de Madrid

Las calles Saturno y Trópico se peatonalizarán en sus tramos comprendidos entre la plaza de Pajarones y la calle de Géminis. En el resto de la calle del Trópico, donde se permitirá la circulación con prioridad peatonal, se renovarán los pavimentos y se mejorará la zona estancial existente en la confluencia con las calles Saturno y Géminis.

En las calles del Canal de Suez (entre Acuario y Pilares), Géminis (entre Pilares y Acuario), Gonzalo de Céspedes (entre Ayerbe y avenida General), Jerez de los Caballeros (entre Ayerbe y avenida General), al modificar los autobuses de EMT sus recorridos y circular por estas calles, se ampliará el carril de circulación.

En la calle Doblada, además de ampliar el carril, se cambiará el sentido de circulación para permitir el giro a la izquierda hacia la Avenida de Logroño. Asimismo, en las calles Iberia, Ayerbe, Gonzalo de Céspedes y avenida de Logroño, se crearán nuevas paradas de ascenso y descenso de viajeros al modificar EMT sus recorridos.