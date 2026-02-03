Listas las nuevas 1.078 viviendas de alquiler asequible en Madrid: los requisitos para acceder a ellas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado 11 de las 13 promociones de vivienda pública en El Cañaveral, sumando 1.078 pisos de alquiler asequible. El 80% de estas viviendas están destinadas a jóvenes y familias con hijos menores cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM, unos 44.000 euros anuales para una familia de cuatro. El precio del alquiler nunca superará el 30% de los ingresos familiares y las viviendas contarán con eficiencia energética A y sistemas de climatización sostenibles. Madrid lidera el ranking nacional de vivienda pública en alquiler asequible, gestionando alrededor de 10.000 pisos y con 5.700 nuevos hogares en desarrollo.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), ya ha finalizado las obras de 11 de las 13 promociones de vivienda pública que está construyendo en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro) y que permitirán sumar un total de 1.212 pisos de alquiler asequible al parque público municipal. Las 11 promociones finalizadas suman 1.078 viviendas.

Así lo ha destacado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, tras visitar las obras de Cañaveral 7, una de las dos promociones aún en obras, junto al delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos. “Esta promoción, que afronta ya la fase final, contará con 89 viviendas públicas de alquiler que no solo contribuirán a aumentar el parque público de viviendas de la capital, sino que permitirán que más madrileños se puedan quedar en su ciudad viviendo en estos nuevos pisos de alquiler asequible”, ha destacado Sanz.

Cañaveral 7 ha contado con una inversión íntegramente municipal de casi 18,9 millones de euros (18.892.590 euros), incluyendo el valor del suelo, para la construcción de 89 viviendas públicas, de las cuales 22 son de dos dormitorios (cuatro de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida), 55 son de tres y 12 de cuatro dormitorios. Además, la promoción incluye 139 plazas de aparcamiento para sus residentes.

El 80% para jóvenes y familias con hijos menores

En cuanto al coste del alquiler, el precio de la renta mensual que deberán pagar los futuros inquilinos nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. “El 80 % de las viviendas construidas en El Cañaveral, es decir, más de 1.000, irán destinadas a jóvenes y a familias con hijos menores con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM”, ha subrayado la vicealcaldesa.

Bloques de viviendas en El Cañaveral, uno de los desarrollos del Sureste. Chema Moya EFE

Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

Este edificio poseerá certificación energética A, combinando un bajo consumo energético con un alto nivel de confort. Así, las viviendas contarán con aerotermia, un sistema de climatización que, mediante el intercambio de calor, obtiene energía del aire para convertirla en calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria. De esta manera, los inquilinos se beneficiarán de un menor coste, al mismo tiempo que se contribuye al cuidado del medio ambiente, se favorece la economía y se mejora la vida útil de las viviendas.

Madrid, líder en vivienda pública

El Ayuntamiento de Madrid se consolida como referente nacional en vivienda pública gracias a la labor de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), que gestiona un patrimonio de alrededor de 10.000 pisos públicos destinados a los madrileños. Esta cifra sitúa a la capital a la cabeza del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El compromiso municipal con el acceso a la vivienda se refleja también en los 5.700 nuevos hogares que EMVS Madrid tiene actualmente en distintas fases de desarrollo. Todo ello convierte a la empresa municipal en la primera promotora de vivienda pública de España.