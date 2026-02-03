Almeida al rescate de los jóvenes sin vivienda: construirá en Moncloa el primer coliving de España con 49 estudios

La iniciativa busca facilitar la emancipación juvenil y contempla extender este modelo a 760 nuevas viviendas en otros distritos.

El edificio usará construcción industrializada en madera, lo que acortará los plazos un 70% y reducirá el impacto ambiental.

La inversión será de 6,5 millones de euros y la gestión correrá a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

El Ayuntamiento de Madrid construirá en Moncloa el primer coliving municipal de España con 49 estudios para jóvenes y estudiantes.

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ayudará este 2026 a un grupo de jóvenes a encontrar su primera vivienda. El Ayuntamiento comenzará este mismo año la construcción del primer coliving municipal de España, un proyecto pionero que se levantará en el distrito de Moncloa-Aravaca y contará con 49 estudios individuales destinados a facilitar la primera emancipación.

El Ayuntamiento de Madrid iniciará las obras de este alojamiento público, que se ubicará en la calle Ofelia Nieto número 3 y dispondrá también de zonas comunes pensadas para fomentar la convivencia y reducir los costes fijos de vivienda de sus usuarios. La primera piedra está prevista para colocarse antes del próximo verano.

La actuación contará con una inversión municipal de 6,5 millones de euros y será gestionada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que se encargará de regular el alquiler de los estudios.

El coliving estará orientado especialmente a jóvenes, tanto madrileños como estudiantes que llegan cada año a la capital.

El edificio se ejecutará mediante sistemas de construcción industrializada en madera, una técnica que permite acortar los plazos hasta en un 70% respecto a la edificación tradicional, reducir el impacto ambiental y ofrecer viviendas más eficientes desde el punto de vista energético y acústico.

Según adelantó a Servimedia el delegado del Área de Vivienda, Álvaro González, este coliving público será el primero no solo de la ciudad, sino también de la Comunidad de Madrid, y nace como "una nueva fórmula" en la que el Ayuntamiento ha puesto "mucha ilusión" y que puede abrir "un camino muy interesante para los jóvenes".

El diseño incorporará criterios bioclimáticos como ventilación cruzada, triple envolvente aislante e instalación fotovoltaica, lo que permitirá alcanzar consumos casi nulos.

Además, los sistemas prefabricados de madera y corcho reducen más de un 40% las emisiones frente al ladrillo o al hormigón.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta municipal por los jóvenes, uno de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda: cerca del 90% de las viviendas de nueva construcción sorteadas por la EMVS se adjudican a menores de 35 años o a familias con hijos.

Asimismo, tras el éxito de promociones industrializadas recientes, el Ayuntamiento prevé extender este modelo a 760 nuevas viviendas en distintos distritos de la capital.