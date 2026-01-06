Ya es oficial: la nueva ayuda de los madrileños para cambiar su coche entra en vigor en 2026 con 51 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid implementará en 2026 un nuevo paquete de ayudas de 51 millones de euros para incentivar el cambio de coche. Las ayudas buscan renovar vehículos particulares y comerciales, así como fomentar la compra de bicicletas, ciclomotores y patinetes eléctricos. El plan contempla subvenciones específicas para taxis, autobuses y la instalación de puntos de carga para coches eléctricos en 2026 y 2027. Se estima que aún circulan en Madrid unos 15.000 coches de gasolina anteriores a 2006, y el Consistorio recomienda su sustitución para reducir la contaminación.

Madrid es una ciudad que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Una circunstancia positiva, ya que ha convertido a la capital en una localidad más potente, capaz de ser locomotora del país y ejemplo en Europa. Pero que sin embargo, también tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es la falta de espacio.

No obstante, esta falta de espacio no solo hace referencia a las viviendas, sino por ejemplo, también a la convivencia en las partes más centrales de la ciudad. Y ahí, una de las principales problemáticas suele ser el tráfico. E incluso la falta de aparcamiento. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid lleva implementando desde hace unos años una serie de medidas.

Una de ellas es la implantación de las famosas y polémicas ZBE, es decir, las Zonas de Bajas Emisiones. Y es ahí donde aparece el tan criticado Madrid 360. Este es uno de los planes más arraigados en la política del Ejecutivo municipal y que durante este próximo año volverá a estar al alza.

Por ello, y a pesar de que los coches sin etiqueta podrán seguir circulando por Madrid durante el 2026, lo cierto es que el Ayuntamiento sigue animando a todos los conductores a efectuar su cambio de vehículo. Para apoyar esta iniciativa, se han lanzado nuevas ayudas para que los madrileños puedan amortiguar el golpe de su cambio de vehículo.

Y es que según las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, se calcula que sigue habiendo en la capital unos 15.000 vehículos de gasolina anteriores al año 2006. A pesar de que podrían seguir circulando, el Consistorio recomienda ir pensando en un cambio y en una modernización, sobre todo para seguir manteniendo la reducción de los niveles de contaminación. Para ello se han puesto en marcha ayudas por valor de 51 millones de euros.

¿En qué consiste la nueva ayuda para cambiar de coche?

El Ayuntamiento de Madrid avanza en dos direcciones en cuanto a lo que Madrid 360 se refiere. Por un lado, se ha prorrogado la moratoria que los exime por el "bajo impacto" de los pocos coches de estas características que siguen moviéndose por la capital de España. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida sigue instando a los madrileños a cambiar su vehículo.

Una propuesta que ha realizado a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderada por Borja Carabante, amparándose en principios "medioambientales" y de "seguridad". Por ello, se ha decidido ampliar el paquete de ayudas para el cambio de vehículo hasta que finalice el mandato del actual equipo de Gobierno, en el año 2027.

Por lo tanto, serán dos años más en los que los madrileños tendrán un incentivo si deciden acometer esta renovación. En total, se va a ofrecer a la ciudadanía 51 millones de euros en forma de ayudas. Estas subvenciones relacionadas con la movilidad sostenible, repartidas en 25.750.000 euros para el año 2026 y la misma cantidad para 2027, se encuentran reflejadas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento.

Así pues, la mayor parte de estas ayudas irán destinadas a la renovación de vehículos particulares. Un total de 15 millones de euros en cada uno de los dos próximos años. En el caso de los vehículos comerciales estas ayudas serán de 2 millones de euros en 2026 y otros 2 millones en 2027.

Dicho plan también contempla la compra de bicicletas, ciclomotores y patinetes eléctricos particulares, subvencionados con 750.000 euros cada uno de los dos próximos ejercicios. En el caso de los taxis, el plan de subvenciones incluye 3 millones de euros en 2026 y 3 millones en 2027, siempre que cuenten con la etiqueta ECO o cero emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Otros vehículos como los autobuses también están incluidos en este programa, con una partida de 2 millones de euros cada año. Y por último, el paquete incluye partidas para la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos de 3 millones en 2026 y otros 3 en 2027. En total, desde 2024 y hasta la finalización de 2027 se espera que el dinero invertido en esas ayudas sea de 86.400.000 euros.