Un madrileño, sobre los 'otros' españoles que visitan la capital en Navidades para ver las luces: "Yo no sé a quién se le ocurre"

Las claves nuevo Generado con IA Durante el Puente de la Constitución, muchos madrileños abandonan la ciudad mientras miles de visitantes llegan para disfrutar de las luces y actividades navideñas. Las redes sociales reflejan posturas encontradas: algunos destacan la belleza y el ambiente mágico de Madrid en Navidad, mientras otros critican las aglomeraciones y los atascos. El centro de Madrid se llena de turistas y curiosos, lo que provoca congestión tanto peatonal como de tráfico, especialmente en zonas como la Gran Vía. Las imágenes y opiniones compartidas en redes muestran tanto la fascinación por Madrid en estas fechas como el cansancio de quienes prefieren evitar el bullicio navideño.

Viernes 5 de diciembre. Miles de madrileños hacen las maletas, cogen las llaves del coche y se van. Sí, se van. Huyen. Saben que se 'comerán' un buen atasco y que igual tardan algo más en llegar a sus destinos, pero no dudan. Ancha es Castilla. La España vaciada -y la medio vaciada- los espera con su tranquilidad. Adiós Madrid.

A la inversa, miles de personas -de diferentes partes de España-, llegan a la capital para ver las luces, ir a algún musical, traer a los niños a algún espectáculo... Unos se van y otros vienen. Unos huyen despavoridos y otros aterrizan con ganas de 'comerse' la ciudad.

Eso pasa, inalterablemente, desde hace muchos años, durante el Puente de la Constitución. ¿Y qué ocurre? Que entre los ciudadanos -madrileños (o no)- se multiplican las opiniones. ¿Las Navidades son para disfrutar de la capital? ¿Es el momento de ir al centro?

En Twitter, cientos de personas han comentado -y comentarán- durante los próximos fines de semana y hasta que se apaguen las luces el próximo 7 de enero, qué les parece esta 'invasión' de los que no son madrileños y esa huida de los de aquí.

Para Jorge Ramos, uno de los muchos tuiteros que ha opinado sobre Madrid durante este puente, "no hay ciudad más bonita en este mundo". "Ese sentimiento lo tengo más claro si cabe en Navidades. Mires por donde mires solo hay maravillas y esa magia que se siente paseando por sus calles es indescriptible. ¡Hay que vivirlo para saberlo!", explica, colgando algunas fotos de su visita al centro.

A él, claro, no se le ocurrió entrar al centro de Madrid en coche. Porque sí, hay madrileños que se quedan y, algunos, deciden que la mejor forma de pasar el día es ver las luces sentaditos dentro de sus coches, pitando -como si eso les fuera a librar del atasco- y calentitos, eso sí. Al menos, se quitan el frío. Pero, desde luego, la tarde la iban a pasar tratando de llegar a la Gran Vía. Así lo reflejaba otra cuenta de Twitter, Madrid decadente, durante este Puente de la Constitución.

Por eso, a otro tuitero no se le ocurriría, jamás, ir al centro de Madrid estas Navidades. "Yo no sé a quién se le ocurre que Madrid es un buen lugar para venir en Navidades, pues resulta que a miles y el centro está imposible".

¿La prueba? Este vídeo colgado por Madrid decadente donde se puede ver a miles de madrileños (o no madrileños) llenando la Gran Vía y esperando un autobús que, desde luego, no tiene pinta de que vayan a coger en un buen rato.

En definitiva, múltiples opiniones de un Madrid que, durante las Navidades, se viste con sus mejores galas, pero que, obviamente, es tan deseado (y deseable) que a muchos 'cansa'.

