La 'nueva' plaza de Madrid que será el rincón de ocio más deseado: se derribará un gran edificio y tendrá 1.000 m2 más

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la transformación de la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, en AZCA, con la demolición del edificio Serantes. El nuevo proyecto ampliará la plaza en 1.000 m2 y contempla la construcción de un edificio moderno, adaptado a la normativa actual y con mayor eficiencia energética. La reforma se enmarca en el proyecto Renazca, que busca revitalizar AZCA mediante colaboración público-privada y mejorar la accesibilidad y el entorno urbano. El edificio actual, adquirido por Merlin Properties en 2022, será reemplazado tras considerarse obsoleto y poco funcional para los estándares del mercado.

Uno de los grandes proyectos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para transformar un espacio muy característico de Madrid es el que reformará el que tradicionalmente ha sido el núcleo financiero de la capital.

Se trata de AZCA, en el entorno del Paseo de la Castellana. Nacido en los años 60, representa uno de los corazones económicos de la capital. Cuenta con rascacielos emblemáticos como la Torre Picasso, la Torre Europa o Castellana 81.

Este jueves, en el seno del Palacio de Cibeles, la Junta de Gobierno ha aprobado, inicialmente, uno de los trámites que afectan a una zona dentro del ámbito. Unos pasos tras el acuerdo "histórico" firmado hace aproximadamente un año con empresas, comercios y vecinos de la zona para remodelar el ámbito en los próximos años.

En concreto, se trata del plan especial para la parcela situada en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso número 7 (en el distrito de Tetuán), en la que se encuentra ubicado actualmente el edificio Serantes. Es un inmueble integrado en el complejo y, por lo tanto, parte de este nombrado proyecto Renazca.

Esto supondrá la reforma integral del edificio, pero también la transformación de la imagen de la plaza, espacio en donde se encuentra.

La nueva zona

La iniciativa, como ha informado en rueda de prensa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento, Borja Carabante, está promovida por su propietario. Y es que el proyecto Renazca tiene como característica el uso de la colaboración público-privada para abordar este lavado de cara.

Así, se hará posible la transformación de la parcela mediante la construcción de un nuevo edificio que "se ajuste a los parámetros marcados en el proyecto de renovación de AZCA", según ha matizado Carabante. Además de su aprobación, el Ejecutivo municipal ha aprobado someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes.

Plano de la Plaza Pablo Ruiz Picasso de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Se trata de un edificio "deteriorado" que alberga oficinas y comercios que data del año 1981 y que en 2022 compró la empresa inmobiliaria Merlin Properties a El Corte Inglés por 10 millones de euros, como informaron varios medios en ese momento.

"Requiere de una transformación y, aprovechando esa rehabilitación, lo que se hace es reformar también el entorno", explica el delegado de Urbanismo. Y es que frente a los signos de "obsolescencia", los propietarios han planteado su demolición y la construcción de uno nuevo en su lugar.

"Se encuentra en un estado de conservación y funcionalidad que no se ajusta ni a los criterios exigidos por la normativa vigente ni a los estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad que requiere el mercado de oficinas de Madrid". Añaden desde el Consistorio que su actual disposición afecta a la correcta accesibilidad y al tránsito de peatones en el interior de AZCA.

Este ahora consta de tres plantas de sótano destinadas a aparcamiento de vehículos y tres sobre rasante cuya superficie alcanza los 4.300 metros cuadrados.

Esta edificabilidad se mantiene, aunque reduce el terreno sobre la que se edificará hasta los 1.736, cuando actualmente ocupa 2.659. Para su construcción, los propietarios contemplan un plazo de cuatro años y se mantendrán las seis plantas totales.

El proyecto contempla, entre otras cuestiones, la adaptación del nuevo edificio a la normativa vigente, la modernización de las instalaciones, la mejora de su eficiencia energética, la optimización de los espacios y su integración en el entorno urbano.

Proyecto Renazca

El complejo AZCA (Asociación Mixta de Compensación de la manzana A) se implanta en una supermanzana rectangular, configurando una zona donde solo habitan los negocios y centros comerciales.

Esta nació a mediados de los años 60, ideada por el arquitecto Antonio Perpiñà y Sebrià. El Rockefeller Center de Nueva York, entre otros centros, inspiró su diseño. Se caracteriza por la densificación de usos terciarios y la creación de un espacio público y privado a diferentes niveles.

Muchos de los edificios que componen la manzana están siendo actualmente objeto de remodelación en el marco de la renovación y regeneración urbana de dicho complejo.

Dentro de esta transformación, se contempla el rediseño y la regeneración de los espacios que lo integran y una reestructuración integral de los flujos y accesos mediante la reconsideración de las circulaciones peatonales existentes, para garantizar una accesibilidad universal.