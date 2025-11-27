Esta Navidad no tendrás que pagar el transporte público: Madrid confirma los tres días en los que saldrá gratis el bus

Las claves nuevo Generado con IA El transporte público de Madrid será gratuito los días 28, 29 y 30 de noviembre para coincidir con el Black Friday y facilitar la movilidad en la ciudad. La medida incluye los autobuses urbanos de la EMT y el servicio de bicicletas públicas Bicimad, excepto la línea Express Aeropuerto (203), que mantendrá su tarifa habitual. Durante estos tres días, los viajes en Bicimad de hasta 30 minutos no tendrán coste, y se reforzará el servicio de autobuses con hasta 20 vehículos adicionales en las rutas y horarios de mayor demanda. La iniciativa busca promover la movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo privado en fechas de alta afluencia comercial.

Ya ha empezado la cuenta atrás para la Navidad y una de las fechas que la preceden todos los años es el Black Friday. Se trata de una jornada (celebrada el último viernes de noviembre) en la que realizar las compras necesarias para estas festivas fechas. Un día en el que los establecimientos rebajan los precios y las calles se llenan de gente buscando el regalo perfecto para sus seres queridos.

Este año ya está a la vuelta de la esquina, pues se celebrará este mismo viernes. Por ello, en Madrid, se pondrá en marcha una iniciativa desde el Ayuntamiento para facilitar la movilidad estos días: transporte público gratuito.

No solo estará disponible durante este viernes, sino que se extenderá durante todo el fin de semana. Tres días en los que tanto los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como el servicio de bicicletas públicas Bicimad no costarán nada.

En concreto, serán este 28, 29 y 30 de noviembre. La medida se activará desde las 00.00 horas del viernes hasta las 23.59 horas del domingo. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin ningún coste.

La única línea que se exceptúa en esta iniciativa será la Express Aeropuerto (la 203 de la EMT), que conecta la estación de Atocha con el aeropuerto de Barajas (T1-T2-T4), pasando por Plaza de Cibeles y O'Donnell. Esta seguirá cobrando su tarifa como de costumbre.

Asimismo, en cuanto a Bicimad, todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días. El sistema cuenta actualmente con 632 estaciones y 7.755 bicicletas distribuidas por los 21 distritos.

En 2024, se registraron 9,95 millones de viajes y durante las anteriores tres jornadas de gratuidad, se realizaron más de 130.400 trayectos con contrato básico.

Refuerzo del servicio

Como trasladan desde el Consistorio, "el fomento" de estos servicios "constituye una pieza clave en la estrategia municipal para impulsar la movilidad sostenible en la capital, especialmente en unas fechas de gran afluencia de desplazamientos motivada por los descuentos comerciales del Black Friday".

Se trata de una medida que el Ayuntamiento ya ha activado en otras ocasiones, en jornadas con altos niveles de tráfico o en episodios de alta contaminación. El objetivo es promover el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.

Además, en esta ocasión y como en años anteriores, prevén un aumento significativo de la movilidad, sobre todo en horario comercial y en el entorno del centro de la ciudad.

Por este motivo, durante estos tres días EMT también reforzará el servicio con la incorporación de hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.