Almeida cambia el logotipo de Madrid después de 20 años: se desveló por sorpresa durante el encendido de luces de Navidad

Imagen del nuevo logotipo durante el encendido de las luces de Navidad este sábado en Madrid al que asistieron Almeida y Carlos Sainz. Carlos Luján / Europa Press

Las sorpresas que hubo este sábado no solo tuvieron que ver con la inauguración de la Navidad en Madrid. Y es que en el encendido de las luces que ya decoran la ciudad, en el que participaron el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el piloto de carreras, Carlos Sainz, hubo otra novedad inesperada que nada tiene que ver con dicha iluminación.

Y es que cuando Almeida salió a dar su discurso en la palestra frente al Palacio de Cibeles, muchos notaron un cambio significativo. En el atril donde estaba hablando, el logotipo institucional que lo decoraba era diferente al que tiene acostumbrados a los madrileños.

Este lunes, el alcalde ha explicado en declaraciones a los medios en un acto en CentroCentro el motivo de esta novedad. "En los tiempos que corren tenemos que adaptarnos a las exigencias de comunicación que hay hoy en día y, por tanto, hay un logotipo que ha costado cero euros porque ha sido diseñado a través de los servicios de la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid", ha detallado.

Así, ha señalado que no se renovaba la imagen corporativa desde hace 20 años. Para el primer edil se trata de "una actualización que engancha" y que "no supone modificar el escudo y la bandera del Ayuntamiento de Madrid".

Además, ha asegurado que los cambios "se ven complementados con ese 'claim'" (el eslogan), que es 'Madrid, donde se cruzan los caminos'. "Resume muy bien cuál es el espíritu de la ciudad", ha añadido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un acto del pasado mes de septiembre con el logo antiguo. Europa Press

Los elementos son los mismos: el oso y el madroño con las siete estrellas y la corona junto al nombre de la ciudad. La diferencia está en el estilo con el que se han actualizado. En esta ocasión, las líneas son mucho más simples. Algo que hace que sea más sencillo de leer para las plataformas digitales como Twitter o Instagram. Por otra parte, los colores se han mantenido usando solamente el azul y el blanco (los colores dominantes del escudo).

Por otra parte, para las letras del nombre de 'Madrid' se ha usado la tipografía mucho más castiza. La lanzó el Ayuntamiento en 2019 (de uso libre y gratuito): la Chulapa. Basada en la realizada por Juan Ruiz de Luna para el callejero histórico de Madrid -y producida por Joan Carles Casasín y Pablo Gámez-, se trata de un estilo caracterizado por el palo seco no geométrico con algunas características de la rotulación manual.

La nueva imagen "se irá reemplazando en los distintos soportes a medida que se vayan haciendo, para que tampoco tenga ningún coste para el Ayuntamiento de Madrid".