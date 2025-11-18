El 'megaedificio' que Illa quiere comprar para la Generalitat en el centro de Madrid: 2.600m2 y 27 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La Generalitat de Cataluña busca adquirir un edificio propio en el centro de Madrid, con una inversión prevista de 27,1 millones de euros y entre 2.085 y 2.605 metros cuadrados. El objetivo es abandonar el régimen de alquiler y recuperar una sede representativa cerca de zonas como Recoletos, Goya, Castellana o Lista, tras dejar su histórica ubicación en la calle Alcalá. El nuevo inmueble deberá albergar dependencias de la delegación, un espacio residencial, al menos seis plazas de garaje y la emblemática librería Blanquerna. La Generalitat estudia ofertas hasta el 19 de enero, mientras ocupa de manera provisional una sede en la calle Orense, en el barrio de Tetuán.

Madrid se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores ciudades del mundo. Por ello, ha crecido una obsesión dentro de muchos sectores: estar en la capital porque todo pasa en ella. E incluso aquellos que ya tienen presencia en la ciudad, quieren estar lo más en el centro posible porque esta situación se interpreta como un símbolo de crecimiento y de progreso.

Sin embargo, el boom que ha registrado la capital en los últimos años ha provocado que Madrid también sea una ciudad en constante subasta. Cada espacio en los lugares más demandados pasa de unas manos a otras por una cifra que no para de crecer. Estar en el meollo de la capital cuesta cada vez más dinero. Pero hay quienes están dispuestos a pagarlo.

Una de esas personas es Salvador Illa. O, mejor dicho, su Generalitat. Y es que el gobierno catalán se encuentra buscando una nueva casa en Madrid. El objetivo es tener un edificio exclusivo y en exclusividad. Y que le permita saciar todas sus necesidades, tanto las funcionales como aquellas que dependen del espacio.

Y es que el president quiere un edificio grande para que todos sus trabajadores desplazados hasta Madrid puedan realizar todas sus funciones en el mejor ambiente posible. Para ello, el gobierno catalán tiene varias demandas, y es que en su búsqueda de una nueva casa ha establecido unas medidas mínimas para poder hacer su mudanza.

Una búsqueda que parece que no será fácil, pero que ya está en marcha después de que la Generalitat tuviera que hacer las maletas para marcharse de la calle Alcalá en 2024 después de más de 20 años en esta privilegiada ubicación. Desde entonces, la sede del gobierno catalán en Madrid ha sido de alquiler, pero el objetivo de Illa es que esta pase a ser en propiedad y para ello busca nueva casa.

¿Cómo es el edificio que busca la Generalitat en Madrid?

La Generalitat de Cataluña llevaba más de 20 años afincada en Madrid en uno de los lugares más privilegiados de la capital. Concretamente, en la calle Alcalá. Sin embargo, en el año 2024, el Govern se vio obligado a hacer las maletas y a dejar el centro de la ciudad. Desde entonces volver a esta zona ha sido siempre su gran deseo y objetivo.

Tras tener que abandonar sin mucho tiempo de preparación este emplazamiento, la sede del gobierno catalán pasaría a estar en la calle Orense, en el barrio de Tetuán. Un emplazamiento en régimen de alquiler que siempre tuvo carácter provisional y que llamativamente no podrá ser estrenado hasta principios del año 2026.

Sin embargo, antes de que la nueva casa de la Generalitat pueda ser inaugurada, los emisarios de Illa ya están buscando su siguiente sede, esa que está previsto que sea en propiedad para poder regresar de nuevo al centro de Madrid. El organismo que se está encargando de esta gestión es el Departament de Presidència que dirige Albert Dalmau.

Dicho estamento ha decidido iniciar el proceso de licitación para la compra de un inmueble al que tiene decidido destinar 27.131.200 euros. Una cifra ya cerrada y aprobada con la que espera conseguir el edificio de sus sueños en la parte más influyente de la capital. Desde allí trabajará el equipo que lidera actualmente Núria Marín, exalcaldesa de l'Hospitalet.

De hecho, el gran reto es regresar al lugar donde se ubican los principales edificios corporativos e institucionales de la capital. Con este retorno al centro, desde el Govern esperan que la delegación recupere toda su fuerza tras no haber pasado en los últimos años por sus mejores momentos.

Cataluña considera que este cambio de casa les hará recuperar identidad y presencia en Madrid en su objetivo por volver a ser el eje sobre el que gire el país, sintiéndose opacada en los últimos años por Madrid y la Comunidad. Para ello consideran básico que todos sepan dónde se encuentran y que eso se vaya extendiendo, sobre todo en el boca a boca.

Sin embargo, el equipo de Salvador Illa sabe que se enfrenta a un mercado inmobiliario muy complicado de domesticar, con espacios cada vez más reducidos y demandados. De hecho, el negocio de la especulación fue lo que les obligó a abandonar su histórico emplazamiento en la calle Alcalá. Un grupo asegurador decidió no renovarles el alquiler para convertir el inmueble en un negocio hotelero.

La licitación se ha publicado este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat y en ella se explica que se busca un inmueble, o varios inmuebles, situados en barrios como Recoletos, Goya, Castellana o Lista, para así poder estar en ese anhelado centro de Madrid. Lo ideal es que se trate de un edificio exclusivamente para los trabajadores del gobierno catalán.

Y en él se deberán ubicar las dependencias de la propia delegación, un espacio para uso residencial y al menos seis plazas de garaje y, por último, espacio suficiente para trasladar la emblemática librería Blanquerna. Desde la Generalitat están abiertos a que la zona residencial y los aparcamientos estén en otro edificio, pero no más alejado de 250 metros.

Los cálculos estimados son que el edificio debe tener entre un mínimo de 2.085 y un máximo de 2.605 metros cuadrados. Y es que está previsto que entre 2.000 y 2.500 m2 se destinen a esas dependencias de la delegación y la librería. Las exigencias son tan completas que incluso se especifica que las plazas de aparcamiento deben tener 5 metros de largo y 2,5 de ancho.

Ahora, la Generalitat se encuentra abierta a estudiar ofertas hasta el próximo 19 de enero con el objetivo de cerrar cuanto antes la compra de esta propiedad. Está previsto que solo dos días después se inaugure la nueva sede, la provisional situada en la calle Orense.

Después, habrá un plazo de 4 años para hacer obras, acondicionar el nuevo edificio y realizar la segunda mudanza, ya que esta es la duración que tiene el contrato de alquiler del edificio situado en el barrio de Tetuán. Potenciar la importancia de esta delegación y su capacidad para establecer relaciones siempre ha sido uno de los objetivos de la actual legislatura de Illa.