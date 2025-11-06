Los presupuestos más sociales de Almeida con un programa para prevenir la soledad no deseada: superarán los 6.500 M

El Ayuntamiento de Madrid presentará este jueves su proyecto de presupuestos para el próximo año 2026. Unas cuentas que permitirán al Consistorio de la capital disponer de más 6.500 millones de euros en 2026.

Tal y como ha avanzado el Ejecutivo municipal, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, junto con la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, darán cuenta de ello tras la celebración de la Junta de Gobierno, donde se aprobarán inicialmente.

Posteriormente, se elevarán al Pleno, donde se aprobarán para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año.

Cibeles subraya que el gasto se incrementa en todas áreas de gobierno, las delegadas y los 21 distritos. Entre estas primeras, la que más incrementa su presupuesto es la de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Crece en porcentaje un 7,1% y alcanza los 402,9 millones de euros.

Así, esta cifra, que gestionará directamente dicha área, se suma el presupuesto del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), "el de mayor importe anual del Ayuntamiento de Madrid".

El contrato lo coordina el Área social, pero su presupuesto es consignado mayoritariamente a los distritos. El mismo tiene dos años de duración y asciende a 677 millones de euros para las dos anualidades, lo que supone un 51,5% más que el anterior. En el año 2026, a esta prestación se destinará una cantidad de 335 millones de euros.

Con este servicio, el Consistorio proporciona "apoyo para el desarrollo de sus actividades diarias a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y personas con dependencia reconocida".

Apuntan que el objetivo de esta atención es que los usuarios puedan seguir residiendo en sus hogares el mayor tiempo posible, pero con el acompañamiento profesional necesario.

A tal fin, el nuevo contrato prevé 16,2 millones de horas anuales de atención, un 19 % más que el anterior. Para dar cobertura a este mayor volumen de horas de asistencia, los profesionales que prestan el servicio se han incrementado de 9.000 a 12.000.

Programa contra la soledad

La intervención con cada usuario es individualizada y ajustada a sus necesidades. Como explican desde el Consistorio, con este servicio "se fomenta su autonomía, se evita el deterioro estimulando sus capacidades y se pueden detectar empeoramientos de salud o soledad no deseada".

Además, se ofrecen dos tipos de prestaciones. Por un lado, las que incluyen atención personal o doméstica: apoyo en la higiene y en la movilidad dentro del hogar, ayuda en la toma de medicamentos o en la ingesta de alimentos, cuidado a la persona en domicilio, apoyo en la limpieza de la vivienda, compra de alimentos o preparación de comidas.

Y, por otro lado, las complementarias en el domicilio, que se conceden previa valoración técnica y que son la psicología, la terapia ocupacional, la fisioterapia, la podología y la peluquería.

Entre las novedades del contrato se incluye un programa específico para prevenir la soledad no deseada, con un "refuerzo en los mecanismos de detección y atención psicológica para quien la requiera".

Señalan como aspecto novedoso el ofrecimiento de apoyo a personas del entorno de los usuarios que ejercen como sus cuidadores, poniendo a su disposición formación, asesoramiento en los cuidados y terapia psicológica.

Asimismo, el contrato se ha dividido en cuatro lotes, en lugar de tres, con el objetivo de reducir los desplazamientos del personal y fomentar su estabilidad, lo que también redundará en una mejor atención a los usuarios.