Si pasas por la zona de Ventas en la M-30, hay novedades: las horas a las que se eliminan los cortes de tráfico

Una de las tres obras 'estrella' del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es el soterramiento de la M-30 en la zona de Ventas. Unos trabajos que han causado quebraderos de cabeza en los madrileños por causar afecciones en el tráfico desde este verano.

Pero ya este lunes, desde primera hora de la mañana, se ha recuperado el carril de circulación en sentido norte que permanecía ocupado desde el pasado mes de julio con motivo de las actuaciones que crearán el futuro Parque Ventas.

Así las cosas, la vía de circunvalación cuenta desde este lunes con todos sus carriles operativos, algo que sucede con un mes y medio de antelación respecto al calendario inicialmente previsto, como informan desde el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Esto significa que a partir de ahora únicamente se producirán afecciones al tráfico en horario nocturno. Los cortes durante el día quedan suprimidos.

153 pilotes ejecutados

Señalan desde el Consistorio que los trabajos se están desarrollando con "buena marcha". Entre los meses de agosto y septiembre se ejecutaron un total de 153 pilotes.

Ahora se centran en la instalación de las 128 pilas que sostendrán la futura cubierta, de las que ya se han dispuesto 73, un 57% del total. Unas actuaciones que se realizarán solamente en horario nocturno.

Estas pilas, que tienen una longitud de 6,40 metros y un peso aproximado de 22,9 toneladas cada una, seguirán poniéndose hasta el mes de diciembre. Asimismo, está previsto que a finales de noviembre puedan empezar a colocarse las primeras de las 96 vigas transversales que conformarán la cubierta.

En definitiva, Parque Ventas es el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30, conectando los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Este contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos y se instalarán juegos infantiles, elementos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre, un kiosco, fuentes y bancos.

La actuación, que coserá una brecha urbana y mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona, supone una inversión de 78,9 millones de euros y se extenderán hasta la primavera de 2027.