Madrid busca pajes para la cabalgata de los Reyes Magos: estos son los requisitos y la cuantía por ofrecerte

La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los símbolos más importantes de la Navidad en Madrid. Un momento de magia y emoción que pone el broche final a las fiestas en la noche del 5 de enero.

Una tradición que tiene casi un siglo y que cuenta cada año con música, carrozas, espectáculos y unas dos mil personas en total desfilando para dar la bienvenida a los tres Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar.

De ellas, alrededor de 250 son voluntarios para participar como pajes de Sus Majestades. Una misión en la que puede participar cualquier madrileño que para formar parte de estas comitivas reales.

Así, el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital ya ha abierto este martes las inscripciones para poder ser uno de los acompañantes de los Reyes Magos y recorrer las calles madrileñas en esta fecha tan especial.

El único requisito es ser mayor de 18 años, ya que no se piden características físicas para poder optar a ello. Además, las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto.

La nueva carroza de Baltasar, que es una tortuga representando el camino por la tierra. Efe

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos. En total serán dos días que se sumarán al día de la cabalgata, el cual estos participantes estarán ocupados desde primera hora de la mañana.

Por otra parte, quienes finalmente sean elegidos para este evento, no recibirán ninguna cuantía económica, ya que son voluntarios. Según anuncia el Consistorio en un comunicado, toda la información de los días que tengan que estar disponibles será emitida por correo electrónico a las personas inscritas. Solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.

Navidad 2025

La programación final de la Navidad este año en Madrid se publicará oficialmente a principios del mes de diciembre, pero por ahora se han ido desgranando algunos puntos específicos como las luces que decorarán la ciudad.

De hecho, este año, 13 millones de bombillas led iluminarán la capital en unos 157 kilómetros (lo que equivaldría a ir a Toledo desde Madrid y volver).

En total, el Consistorio prevé que la inversión en la iluminación navideña de este año será de unos 6,1 millones de euros. Este llegará el último fin de semana de noviembre -con el encendido típico- a 240 emplazamientos de los 21 distritos que conforman la ciudad y tendrán sorpresas como motivos diseñados por niños y otros por creadores de moda.

En total, las calles de la capital se engalanarán con 126 cerezos y 7.134 cadenetas. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.