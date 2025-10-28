Así será el nuevo plan contra el aumento de basura en Madrid: brigadas 24 horas, vigilancia en contenedores y multas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de los nuevos contenedores. Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado este martes, durante el Pleno municipal, de los resultados del estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de la capital sobre el estado de la limpieza en las calles.

Tras reconocer el pasado mes de septiembre que Madrid "necesita estar más limpia de lo que está", anunció la realización de dicho informe sobre el que, ahora, se han sacado unas conclusiones que se materializarán en un plan para mejorar la limpieza de la ciudad, ya que "se ha detectado un creciente abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida".

Por ello, dicho programa para subsanarlo contempla medidas como más vigilancia y nuevas brigadas que estarán presentes las 24 horas.

Las medidas del plan

Uno de los problemas recogidos apunta a los establecimientos comerciales. Según Almeida, se ha constatado que estos "no están cumpliendo con los horarios del servicio de recogida puerta a puerta, y depositan sus residuos fuera o dentro de los recipientes, colmándolos para el uso por parte de las comunidades de vecinos".

Por otro lado, ha indicado el regidor madrileño, están apareciendo nuevos puntos de suciedad en determinados barrios debido a que los usuarios dejan sus residuos a pie de contenedor, manteniéndose los recipientes vacíos.

Según el análisis técnico, se está produciendo un gran aumento de abandono de muebles y enseres, especialmente en los distritos de Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, con una media de abandono del 90% frente al 50% del resto de distritos de la ciudad. "Ni se avisa a los servicios municipales para su retirada, ni se respetan los días de recogida programada".

Así las cosas, el dispositivo anunciado tratará de reconducir estas conductas con el refuerzo del personal de limpieza y peinados para retirada de residuos en el entorno de los contenedores. Durante tres meses, se incrementará en un número de aproximadamente 300 personas destinadas a esta misión.

Se va a poner a disposición de las juntas de distrito unas brigadas de proximidad las 24 horas del día, para el traslado de las incidencias que se detecten a través de los ciudadanos. De esta forma, se podrán resolver de forma rápida las de mayor impacto mediante la movilización de los recursos necesarios, ya sean de limpieza, SELUR, interbloques, recogida y contenerización.

Con el objetivo de garantizar la efectividad de este plan, se va a intensificar la coordinación entre Policía y los servicios de limpieza para incrementar la vigilancia y el posible aumento de la eficiencia sancionadora en esta materia.

El Gobierno municipal también reforzará la información y concienciación al sector comercial de la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos, y a los ciudadanos situados en los entornos de los contenedores acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones.

Otra de las actuaciones contempladas en este plan es el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, a fin de que no generen un indeseado "efecto llamada" con el que particulares depositen residuos domiciliarios en su entorno. El Ayuntamiento garantizará que se retiren una vez finalizados los trabajos.