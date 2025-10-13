Madrid desmonta los toldos de Sol tras cuatro meses: "Ha sido la solución que ha podido ser"

El Ayuntamiento de Madrid comienza esta noche a desinstalar los toldos de Sol por unos 200.000 euros, presupuesto que incluye la reinstalación allá por mayo, cuando regrese el calor, ha informado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, desde Valdebebas.

La edil no ha obviado que el desmontaje es "complicado", como lo fue el montaje, con cables que van a la estructura y los bancos, y tardará en completarse "aproximadamente unas tres semanas".

"Ha habido que modificar los bancos, ha habido que llevarlos a Galicia, que lo desmonten, más la estructura, ha habido que adaptar los cables a los edificios, hacer el anclaje y todo eso con un control patrimonial porque se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC)", ha recordado, como que el Consistorio tuvo que modificar en su momento el proyecto de la estructura de los toldos para adaptarlos a lo que pedía la Comisión de Patrimonio.

"Una inversión"

García Romero ha defendido "una inversión que no solamente contempla la propia tela de los toldos sino toda la obra civil que lleva el instalarlos".

La delegada ha detallado que esos 200.000 euros anuales "no solamente es el desmontaje sino que hay que desmontarlos, hay que guardarlos, hay que almacenarlos, hay que limpiarlos y hay que volver a montarlos otra vez el año que viene, es decir, aproximadamente sobre el mes de mayo".

"Cuando hablamos de los toldos, hablamos de toda la obra civil acompañada de los toldos y hablamos de una instalación que no es permanente sino que es de quita y pon, de temporada. Hay que quitarlos, limpiarlos, almacenarlos, conservarlos y volverlos a instalar", ha sostenido la delegada, que ha indicado que en esos 200.000 euros también se incluye el nuevo montaje.

Preguntada por la percepción que cree que la ciudadanía ha tenido de los toldos, Paloma García Romero está convencida de que "al final sí que han gustado". "Ha sido la solución que ha podido ser porque, aparte de ser compleja la instalación, estábamos muy condicionados por la condición de Patrimonio, que nos decía hasta el color que tenían que tener esos toldos, hasta la tela que tenían que tener", ha subrayado.

La delegada ha hecho hincapié en que los toldos han conseguido "bajar la temperatura entre 5 y 10 grados, según los estudios que han hecho los técnicos del área". "Estamos satisfechos. Los madrileños tienen una Puerta del Sol total y absolutamente peatonal, consecuencia de un proyecto que ganó un concurso del Colegio de Arquitectos en el año 2014, aprobado por la Comisión Local de Patrimonio", ha trasladado.