La Navidad que viene en Madrid: 13 abetos gigantes, más de 7.000 cadenetas y 13 millones de luces

Este año, 13 millones de bombillas led iluminarán la capital por Navidad en unos 157 kilómetros (lo que equivaldría a ir a Toledo desde Madrid y volver). La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el contrato de cinco millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje de elementos de alumbrado para las fiestas.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta. Como es habitual, este se encenderá a finales del mes de noviembre y se extenderá hasta el día de Reyes (6 de enero).

En total, el Consistorio prevé que la inversión en la iluminación navideña de este año será de unos 6,1 millones de euros. Este llegará a 240 emplazamientos de los 21 distritos que conforman la ciudad.

Además, traerá algunas novedades -"que se irán desgranando a lo largo de las próximas semanas"-. "Continuará siendo totalmente respetuoso con la sostenibilidad ambiental a través del uso de las más modernas y eficientes tecnologías. Se priorizará un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños", ha comentado la portavoz.

Como en los últimos años, "el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria".

Diseños de niños

Este será el segundo año que se ponga en marcha la original iniciativa para algunas de las luces instaladas. Y es que el alumbrado contará con los diseños de niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento. Las propuestas ganadoras del certamen están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Asimismo, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

En total, las calles de la capital se engalanarán con 126 cerezos y 7.134 cadenetas. Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera más cercana y envolvente. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.