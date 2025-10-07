Los últimos reportes que llegan desde el lugar de los hechos apuntan a un aumento del número de heridos, el cual asciende a 10, tal y como confirma el delegado del Gobierno Francisco Martín. Los desaparecidos siguen siendo cuatro.

Hasta el lugar de los hechos también han llegado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.