🔴 Se derrumba un edificio en obras en pleno barrio de Ópera: hay tres obreros heridos y cinco desaparecidos.
-
Sigue subiendo el número de afectados: ya son 10 heridos y 4 desaparecidos
Los últimos reportes que llegan desde el lugar de los hechos apuntan a un aumento del número de heridos, el cual asciende a 10, tal y como confirma el delegado del Gobierno Francisco Martín. Los desaparecidos siguen siendo cuatro.
Hasta el lugar de los hechos también han llegado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
-
El caos se apodera del centro de Madrid
El derrumbe del hotel cerrado en la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera, se ha producido pasadas las 13:00 horas de la tarde y ha sembrado el caos en el centro de la capital.
En cuestión de minutos, la escena ha estado dominada por las sirenas, el polvo y las calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona.
-
El edificio llevaba unos seis meses de rehabilitación
Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el edificio llevaba unos seis meses siendo sometido a trabajos de rehabilitación. De hecho, la fachada se encuentra en perfecto estado, ya que la caída del propio edificio y los escombros se han precipitado hacia el interior del mismo. Por ello, los afectados habrían sido principalmente los obreros que se encontraban trabajando en dichas reparaciones.
-
Así están siendo los trabajos de la Policía tras el derrumbe del edificio
En estos momentos, varios guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe. Aún se encuentran a la espera de cifrar el número real de desaparecidos tras subir el número de heridos a ocho.
-
El mensaje de José Luis Martínez-Almeida
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha publicado un mensaje para transmitir que se encuentra pendiente de la última hora sobre el suceso: "Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras. Trabajan en la zona 11 dotaciones de Bomberos de Madrid, asegurando el edificio y buscando posibles desaparecidos, junto a equipos de SAMUR, Policía de Madrid y Policía Nacional".
-
Isabel Díaz Ayuso se desplaza hasta el lugar del derrumbe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado hasta la calle Hileras del centro de Madrid donde se ha producido el derrumbe en un edificio de viviendas que ha dejado heridos a varios trabajadores que se empleaban en su rehabilitación.
Díaz Ayuso se encuentra conociendo la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se ha habilitado junto al inmueble siniestrado.
-
Aumenta el número de heridos a ocho
Las últimas informaciones apuntan a un incremento del número de las personas heridas tras el derrumbe del edificio situado en la calle Hileras de Madrid. Europa Press asegura que serían 8 los afectados, cuatro de ellos leves.
Mientras tanto se prosigue en los trabajos para intentar hallar a las personas desaparecidas, las cuales se cree que son obreros que trabajaban en la rehabilitación del edificio.
-
El primer parte de heridos provisional
Los servicios del SAMUR han atendido en primer lugar a 3 obreros, uno de los cuales ha sido trasladado al hospital con una fractura en pierna, mientras que los otros dos solo presentaban contusionados leves.
-
El motivo de la caída del edificio
El edificio, que se trataba de un hotel, llevaba varios años cerrado. Sin embargo, hacía pocas semanas se había procedido a su rehabilitación. Al parecer, en el momento de su derrumbe, se estaban poniendo unas lozas en el suelo y el peso de los materiales ha provocado una caída súbita.
Este edificio contaba también con un pequeño parking que usaban los vecinos de manera habitual y hasta ahora no había registrado ningún problema.
-
La sospecha principal es que varios obreros se encuentran desaparecidos
Después de los primeros trabajos llevados a cabo en la zona, la principal creencia es que las personas desaparecidas, que en estos momentos se creen que serían unas cinco, serían obreros que estaban dentro de las obras de rehabilitación del edificio de la calle Hileras. El bloque llevaba reparación algo menos de un mes según los primeros reportes.
-
Emergencias de Madrid busca a varios trabajadores
Uno de los puntos de atención en estos momentos se centra en la búsqueda de varios trabajadores por parte de Emergencias de Madrid. En estos momentos, algunos de los presentes en el lugar de los hechos echan de menos a varios compañeros, a quienes se intenta localizar por si estuvieran atrapados en las ruinas del edificio.
-
Un edificio se derrumba en el centro de Madrid
Un edificio que se encontraba en obras se ha derrumbado en la mañana de este martes en pleno centro de Madrid. Más concretamente, en la calle Hileras, justo en la zona de Ópera.
Los primeros reportes indican que hay tres heridos, uno de ellos de gravedad, mientras que otras cinco personas se encuentran desaparecidas. Dotaciones de bomberos, sanitarios y fuerzas del orden se encuentran desplegadas en el suceso trabajando a contrarreloj en estos momentos.