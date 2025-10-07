El increíble campo de golf en pleno corazón de Madrid en el que puedes entrenar tus golpes sólo durante dos días

El centro de la capital ha sido testigo este martes del comienzo de uno de los acontecimientos más esperados para quien tiene de pasión el deporte. En este caso, concretamente, el golf.

Y es que este fin de semana (del 9 al 12 de octubre) tendrá lugar, en el Club de Campo Villa de Madrid, el Open de España de Golf 2025, uno de los torneos más populares y con más tradición de Europa, que desde 2019 tiene Madrid como su sede.

Por eso, en la presentación que ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles, frente al palacio que acoge el Ayuntamiento de la ciudad, se ha inaugurado una propuesta que estará disponible durante dos días para acercar el golf a los madrileños.

Así transformará este espacio ubicado en pleno centro de la capital en un símbolo del deporte al más alto nivel. Se trata de un putting green urbano, es decir, un minicampo de golf con césped artificial donde practicar y jugar en medio del centro de Madrid.

Este permanecerá abierto al público durante este martes y miércoles para que los interesados puedan probar puntería en un entorno único, con actividades para todas las edades, clinics de golf -sesiones de formación y entrenamiento- y retos urbanos.

El Open de España de Golf 2025

"El Open de España de Golf es uno de los grandes eventos deportivos europeos y es un honor que se celebre en Madrid", ha destacado Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, en la presentación de este evento. Ha subrayado el "extraordinario plantel de jugadores" que competirán y la afición al golf de los madrileños: "Es el segundo deporte con más federados en la Comunidad de Madrid, y el primero entre las mujeres", ha recalcado.

En el acto también han estado presentes el presidente de la Real Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos; el presidente del Open de España, Gerard Tsobanian, y los golfistas españoles Jon Rahm y Ángel Hidalgo, este último ganador de la última edición del evento deportivo, la de 2024.

Sanz, Rahm e Hidalgo con miembros Open de España de Golf 2025. Ayuntamiento de Madrid

"Madrid vive su mejor momento en lo deportivo", ha destacado Sanz, recordando la llegada de grandes eventos como la Fórmula 1 o la NFL. En este sentido, ha señalado que "los eventos internacionales han venido para quedarse en Madrid".

Tras el acto, los jugadores se han desplazado hasta el Club de Campo en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) -como símbolo de la prohibición del acceso con vehículo privado; habrá lanzaderas disponibles-. Un campo histórico para el mundo del golf, ya que por él han pasado nombres como Jack Nicklaus, Colin Montgomerie o Severiano Ballesteros.

Al acoger el evento consolida ese estatus, así como la posición de la ciudad como un escenario imprescindible en el calendario deportivo internacional.

El Open se disputa en nuestro país desde 1912, forma parte del PGA European Tour desde 1971 y es uno de los campeonatos más antiguos del mundo.

Este año, contará con la participación del citado Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo, reciente ganador de la Ryder Cup y tres veces campeón del Open de España, junto a otros destacados como Shane Lowry, Rafa Cabrera-Bello o David Puig.