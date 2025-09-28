Madrid crea su barrio 'olímpico' en San Blas: 18.000 viviendas, la mitad protegidas, junto a un gran parque y el estadio

La Nueva Centralidad del Este será otro de esos nuevos desarrollos que harán crecer un Madrid que cada vez tiene menos suelo urbanizable. Se ubicará en el distrito de San Blas-Canillejas, en la zona del Estadio Metropolitano y junto a la M-40.

Su llegada está cada vez más cerca, pues el Ayuntamiento de Madrid ya tiene lista la memoria-borrador de la Modificación del Plan General (MPG) relativa a este desarrollo, tal y como han anunciado esta semana pasada. Es el primer paso en la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del proyecto e incluye sus datos fundamentales.

Se trata de unos terrenos que el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reservó en su día para la Villa Olímpica -que nunca llegó a realizarse- como parte del intento fallido para que la capital albergara los Juegos Olímpicos en 2016.

Este nuevo barrio albergará más de 18.000 viviendas nuevas construidas en una superficie edificable de 1.588.293 metros cuadrados (de un total de 5.546.954 metros cuadrados de suelo).

La edificabilidad residencial de vivienda libre se fija en un 50% del total, con 794.146 metros cuadrados. El 50% restante será destinado a viviendas con alguna clase de protección (794.147 metros cuadrados): la Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) sumará 595.610 metros cuadrados y la Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL), 198.537 metros cuadrados.

Un campus tecnológico

El resto de la superficie edificable (680.697 metros cuadrados) se destinará al desarrollo de actividades económicas. De ese total, un futuro campus tecnológico y de innovación ocupará en torno a 430.000 metros cuadrados. Los 250.000 restantes tendrán un uso terciario, con más de 158.000 para oficinas.

Las redes supramunicipales y generales propuestas tienen una superficie cercana a las 250 hectáreas, de las que más de la mitad se destinan a zonas verdes y espacios libres (1.300.000 metros cuadrados).

Ubicación del sector Nueva Centralidad del Este en Madrid. EE

Además, la red viaria sumará 500.000 metros cuadrados y la red general de protección acústica contará con 300.000 metros cuadrados.

De hecho, permitirán desarrollar el Bosque Metropolitano, una gran avenida forestal, además de proteger y restaurar el humedal de las Lagunas de Ambroz, al sur de la zona. La red de equipamientos, que contará con tres barrios (norte, centro y sur), sumará 100.000 metros cuadrados.

Ahora, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigido por el concejal Borja Carabante, acaba de solicitar a la Comunidad de Madrid la emisión del documento de alcance de Evaluación Ambiental Estratégica.

Este delimitará el contenido de la MPG, la amplitud y las especificaciones que debe tener el estudio ambiental estratégico y el de impacto ambiental que se presenten después, dentro de la Modificación del Plan General que aprobará la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid conforme a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Cuando el Gobierno regional reciba la solicitud municipal, se recabarán los informes ambientales pertinentes a instituciones, entidades y personas interesadas para poder emitir el documento de alcance ambiental de la MPG que deberá aprobar el Ayuntamiento antes de su aprobación en Junta de Gobierno. Se trata, por tanto, de la consulta previa a la tramitación de la Modificación del Plan General.