El 'mar' de curvas peligrosas que aterroriza a los conductores en las obras de la A-5: "El riesgo de accidente es cada vez mayor"

Las obras del soterramiento de la A-5 en Madrid. Telemadrid

El pasado 11 de octubre de 2024, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dio el pistoletazo de salida a uno de sus proyectos más ambiciosos: el soterramiento de la A-5 o enterrar la Carretera de Extremadura a su paso por el distrito de Latina. Fue ese el día en el que empezó la pesadilla de muchos conductores.

Después de quejas por kilómetros de atascos y embotellamientos de coches, los conductores señalan un nuevo peligro derivado del soterramiento: las complicadas y cerradas curvas del nuevo trazado adaptado a las obras y a la maquinaria pesada.

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid informan de que están monitorizando la situación para modificar los trazados en caso de necesidad.

Las curvas más 'delicadas' se encuentran en la salida a la calle Yébenes, en la incorporación de la carretera de Boadilla, en la avenida Padre Piquer o en la salida hacia la Casa de Campo.

En los tramos con curvas, la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora y, en ocasiones, el perímetro está en pendiente.

Obras del soterramiento de la A-5 Ayuntamiento de Madrid

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) informan de que se debe "plantear un nuevo trazado para esta carretera".

"Si a la dificultad de circular por ese tramo, se le añade la falta de visibilidad por la noche con la arena de las obras, el riesgo de tener un siniestro es cada vez mayor", detallan.

Además, como suele suceder en estos casos, los conductores han acudido a las redes sociales para avisar de los riesgos.

Los usuarios de la cuenta de X, antes Twitter, @SeguimosObrasA5, describen este mar de curvas como "fatídicas" y demandan "bandas reductoras de velocidad en el asfalto".

Detallan que muchos conductores entran "a 60 kilómetros por hora", cuando el límite es de 30.

De hecho, en esta zona de curvas, se produjo el pasado sábado 6 de septiembre un accidente mortal en el que un motorista perdió la vida tras ser alcanzado por un coche.

Obras en Madrid

Las obras del soterramiento de la A-5 son uno de los puntos 'críticos' de Madrid en lo que se refiere a la movilidad.

Se trata de un enorme proyecto que se prevé que finalice en noviembre de 2026, tal y como confirmó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Obras de soterramiento en la A-5, en Madrid. Cuenta de X de Borja Carabante, delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Enterrar la A-5 a su paso por Latina es la obra de mayor envergadura que se está ejecutando en este momento en Madrid, pero no es la única.

El cubrimiento de la M-30 a su paso por Ventas es otro de los puntos que supone un quebradero de cabeza a los conductores madrileños en la hora punta.

Además, el pasado 1 de julio comenzaron las obras del proyecto ‘Parque Castellana’, que soterrarán un tramo de 675 metros entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte.

Esta actuación, que se alargará hasta 2027, ya ha provocado cortes y desvíos que han afectado al tráfico desde el verano.