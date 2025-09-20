El edificio de oficinas en el que harán pisos de lujo cerca de la estación de Chamartín: vistas a las Cuatro Torres y bodega

La Avenida de Burgos contará con un nuevo edificio residencial de lujo. El edificio, cercano a la estación de Chamartín y destinado hasta ahora a albergar las oficinas de Manpower, se encuentra en el número 18 de la calle y se llamará Argis North Tower.

Con más de 70 viviendas proyectadas en once alturas, el proyecto se encuentra aún en fase de comercialización. En los primeros días, ya se han vendido el 15% de las viviendas, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

La oferta abarca desde un bajo exterior hasta una décima planta y desde la terraza de algunos de los más altos se podrán llegar a ver las Cuatro Torres. Está previsto que las obras comiencen en el segundo trimestre de 2026, y que finalicen dos años después, en el segundo trimestre de 2028.

Alrededor del edificio, se dispone el jardín, un pequeño refugio del cemento de la ciudad, que acogerá una piscina comunitaria con un solárium para todos los vecinos, así como una zona gourmet a disposición de todos los residentes.

Todas las viviendas son exteriores, por lo que cuentan con una iluminación natural durante todas las horas de luz. Esto, además, facilita el trabajo de las placas solares instaladas en los tejados. Entre el resto de características se encuentran las cocinas completamente equipadas, los suelos radiantes, el gimnasio comunitario o la bodega.El precio de salida para las viviendas más pequeñas, aquellas que tienen un solo dormitorio, es de 589.000 euros, cifra a la que hay que sumar el IVA en el momento de compra. Según se vayan añadiendo más dormitorios y metros cuadrados, el precio aumenta llegando a superar los 1,5 millones de euros para tres habitaciones.

Los pisos oscilarán entre los 77 y los 141 metros cuadrados y estarán distribuidos en hasta diez plantas de altura, siendo la última la que abarcará las casas más grandes de la promoción. Todas ellas contarán con terraza y una o dos plazas de garaje dentro de su precio.

Render de la fachada Argis

Además, sus compradores podrán participar en la toma de decisiones sobre su nuevo hogar, pudiendo elegir entre tres opciones de acabado de pavimento, dos versiones del revestimiento vertical de sus baños y tres posibilidades de combinación predefinidas en los muebles de la cocina y la encimera.

Cabe recordar que el fondo Argis invirtió unos 50 millones de euros para comprar y rehabilitar el edificio. Los vendedores fueron Blackstone y Santander.

Zona 'poco residencial'

Si por algo es conocida la Avenida de Burgos, y las calles que se encuentran a su alrededor, es por el gran número de empresas y oficinas que se encuentran en sus edificios. Es por ello, que la zona carece de algunas de las funcionalidades residenciales que se podrían esperar al comprar una vivienda.

La escasez de supermercados es una de las más latentes. Aunque tampoco hay comercios locales como pueden ser las librerías, panaderías, fruterías u otros establecimientos similares. Gimnasios o parques son otras de las carencias de una zona dedicada al trabajo.

La gran mayoría de estas facilidades se encuentran ya al otro lado de la M-30, donde los barrios residenciales vuelven a germinar.

Pese a esto, presenta algunas ventajas, como la gran cantidad de árboles y vegetación plantadas entre sus adoquines. Además, se encuentra muy bien comunicada gracias a los servicios de Metro con la línea 1 (estación de Bambú) y algunas más de autobús, así como, por supuesto, su cercanía a la estación de Chamartín.