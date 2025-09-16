Así es el primer autobús sin conductor que recorre Madrid: con capacidad para solo 12 personas y a 15 km/h

El nuevo bus autónomo de la EMT en Casa de Campo. Ayuntamiento de Madrid

Estos días se empezará a ver por el entorno de la Casa de Campo un pequeño vehículo que pareciera estar sacado de una película de ciencia ficción. Es poco más grande que un coche y quien se fije en él se percatará de un peculiar hecho: no tiene un conductor llevando los mandos.

Y es que este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado el que es el primer bus autónomo de Madrid. Se trata de un proyecto piloto de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Es 100% eléctrico y fabricado en España. Su pequeño tamaño conlleva que solo tenga capacidad para 12 personas, que pueden ir tanto sentadas como de pie.

Por dentro, tampoco parece un autobús al uso. Lleno de pantallas y sensores, no tiene cabina del conductor, ni el común volante. Solo lleva un supervisor que controla que no se dé ningún fallo con una serie de botones que se encuentran en la parte delantera del vehículo.

Según avanza el Consistorio en un comunicado, "la intervención del conductor solo es necesaria en casos muy excepcionales", cogiendo el control manualmente o evitando que realice una maniobra automática en concreto.

Asimismo, está integrado por los numerosos sensores que forman un sistema avanzado para registrar y procesar, en tiempo real, todos los parámetros relevantes de la operación.

Esto es así desde la velocidad, la aceleración y la trayectoria, hasta el estado de las puertas, rampas de accesibilidad, intermitentes o sistemas de seguridad.

El control integral permite optimizar la seguridad y la eficiencia de la conducción, así como garantizar la accesibilidad. Este vehículo funciona en un nivel de automatización 4. Es decir, es capaz de reconocer carreteras, semáforos, peatones y ciclistas, y decidir por sí mismo cuándo acelerar, frenar o girar.

La trayectoria inicial será circular durante 1,8 kilómetros y seis paradas. Un viaje cómodo y sin prisas, puesto que la velocidad a la que circula es de 15 kilómetros por hora (aunque puede alcanzar los 40 km/h). La idea es conocer de primera mano el "transporte público del futuro".

Así lo ha expresado el delegado, que ha recordado que este vehículo -fruto de la investigación en el Centro Tecnológico de Automoción en Galicia, con quien mantiene un convenio de colaboración desde 2022-, ya realizó un pequeño recorrido lineal en las inmediaciones de Cibeles.

El servicio será prestado de lunes a viernes en horario de 12.00 horas a 17.00 horas. Además, los viajeros que lo deseen podrán subir al autobús de forma gratuita. Por el momento, solo estará disponible hasta el próximo 24 de octubre.

Semana de la Movilidad

Por otra parte, esta presentación se enmarca como inauguración de la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que también ha avanzado Carabante este lunes.

Bajo el lema 'Movilidad para todos', se celebrará en Madrid desde el martes 16 hasta el lunes 22 de septiembre.

De este modo, la capital acogerá más de un centenar de actividades para promover una movilidad inclusiva, segura y sostenible. Habrá descuentos, gratuidad en bicimad y bicipark por el día mundial sin coches.

El sector del taxi se incorpora por primera vez con exhibiciones y talleres para acercar su papel en la movilidad sostenible a todos los ciudadanos.

Asimismo, este domingo 21 de septiembre, se celebrará la Fiesta de la Movilidad. Transformará el eje Atocha-Colón, de 11.00 horas a 18.00 horas, en un gran espacio sin coches, con actividades para todos.