Cibeles blinda Madrid para La Vuelta: 1.000 efectivos más y un despliegue como el de la final de una Champions

El pelotón de ciclistas durante la 21 etapa de la Vuelta ciclista a España 2023 en el Hipódromo de la Zarzuela, a 17 de septiembre de 2023, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid prepara uno de los mayores despliegues de seguridad de su historia de cara a la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, que se celebrará el domingo en la zona Centro de la ciudad. El dispositivo, buscará el normal desarrollo de la prueba deportiva frente a las manifestaciones propalestinas previstas para ese mismo día.

Según ha comunicado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno de este jueves, finalmente serán 1000 los efectivos dispuestos por el Consistorio para la jornada. Esta cifra se da a conocer "a falta de las últimas reuniones y la evolución de las etapas previas".

De ellos, 800 pertenecerán a la Policía Municipal. Además, durante los 40 kilómetros recorridos por los ciclistas, también se contará con 100 agentes de la movilidad, y otros operarios de áreas como Protección Civil o Samur, que contarán con uno de los mayores despliegues de los últimos tiempos.

Con este plan, se duplicará el número de efectivos presentes en la etapa respecto al año pasado. En 2024, se concentró a unos 400 policías municipales y, para este año, estaban previstos tan solo 500. Las protestas desarrolladas durante las etapas anteriores han puesto la alarma en las autoridades, mostrando la necesidad de reforzar sus labores.

"Estamos trabajando también de forma coordinada con los cuerpos de Policía Nacional y la Guardia Civil, así como con otros municipios por los que pasa la competición", ha asegurado Sanz.

Pese a esto, la vicealcaldesa se ha mostrado "a favor de las manifestaciones pacíficas", pero condena "cualquier acto violento o el hostigamiento". Así confía en que los protestantes "dejen trabajar" a las fuerzas de seguridad, aunque se mostraba algo "escéptica", pues cree que "la actitud del Delegado del Gobierno no es contundente".

Otros 1500 efectivos

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar el buen desarrollo de las dos etapas de La Vuelta a España que se celebrarán este fin de semana en la Comunidad de Madrid, incluyendo la etapa final en la capital.

Sumados a los dispuestos por el Ayuntamiento, un total de 2500 efectivos se encontrarán en Madrid para garantizar el normal desarrollo del evento deportivo. Esta cifra iguala a la preparada para eventos deportivos como El Clásico o la celebración de una final de la Champions.

Este dispositivo especial contará en concreto con la colaboración de 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, según se ha acordado en la reunión de seguridad que ha mantenido este miércoles el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ausencias en la meta

El domingo, faltarán algunos nombres en la línea de meta de la última etapa de la Vuelta Ciclista. Reyes Maroto ya comunicó su ausencia de la celebración "en solidaridad con el pueblo palestino". Además, varios miembros de Más Madrid han "llamado a la movilización de los madrileños" para que participen en las manifestaciones a las que ellos mismos acudirán.

Sanz ha tildado de "irresponsables" estas faltas, aunque "corresponde a ellos dejar clara cuál es su visión". "El Ayuntamiento de Madrid tendrá allí una gran presencia". En cuanto a las "llamadas al boicot" ha denunciado las peticiones "antisistema de algunos miembros del Gobierno y de concejales del Ayuntamiento".