Almeida acusa a la Ley Trans de la falta de bomberos en Madrid: "Ninguna norma ha hecho tanto daño a las mujeres"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la Ley Trans, a la que ha definido de "infame", de ser la culpable de que "en estos momentos no haya 126 bomberos y 60 conductores especialistas" en la capital.

Así lo ha expresado en el Pleno extraordinario celebrado este lunes para acoger la cita anual en la que se realiza el Debate sobre el Estado de la ciudad en el Palacio de Cibeles.

"Si no hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas, es por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados", ha manifestado el primer edil durante la ponencia en la que recordaba las 1.750 plazas para el cuerpo de bomberos de Madrid.

De esta forma, ha expresado que, tanto esta como la Ley del 'solo sí es sí', "lo único que hacen es perjudicar y que los derechos de las mujeres retrocedan en España, como nunca se había hecho con ninguna normativa en la democracia".

"Ninguna normativa ha hecho tanto daño a las mujeres en el ámbito profesional, como a aquellas mujeres que están preparando su ingreso en el cuerpo de bomberos y que están, simplemente, a expensas de una mera declaración de un hombre que dice que se siente mujer en un momento dado sin más trámites que ir al registro civil y que le quite la plaza", ha añadido.

"Y eso es lo que está pasando ahora mismo en esta promoción". Ha argumentado que es algo que ha "perjudicado gravísimamente" a "las personas que han participado en la última oposición".

En este sentido, ha anunciado una convocatoria para el próximo año de 127 plazas de bomberos especialistas y 68 de conductores para el cuerpo, "en esa senda de los 1.750 efectivos". Una cifra que viene dada por el convenio colectivo firmado con los bomberos y las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid, en la que se llegó al acuerdo de alcanzar este número.

Alquiler asequible

Almeida ha encarado este lunes el Pleno del ecuador del mandato haciendo un repaso de varios temas sobre la mesa a dos años de la próxima cita electoral. Uno de los asuntos más candentes es el de la vivienda.

De esta manera, el primer edil ha asegurado que la capital "va a ser la primera ciudad en construcción de vivienda asequible en Europa el próximo año".

Y es que, en una primera intervención, Almeida ha descrito a la ciudad como "la más pujante y más vibrante que hay en estos momentos en Europa, un grandísimo centro de atracción no únicamente de inversiones sino, sobre todo, de talento". "Ahora es el momento de dar un salto adelante, de continuar afrontando esta oportunidad histórica", ha instado.

Así, ha anunciado que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) licitará más de 1.000 viviendas en régimen de alquiler asequible en suelos dotacionales municipales.

También se llevará a cabo la licitación de otras 600 viviendas de colaboración público-privada con el Plan Suma Vivienda 2 y se rehabilitarán 20.000 viviendas para cumplir el compromiso de las 160.000 al final del mandato.

"No vamos a solucionarlo mañana, pero sí le damos la esperanza a los madrileños de que a lo largo de los próximos años no va a haber ninguna ciudad en Europa con capacidad para construir tanta vivienda como la ciudad de Madrid", ha subrayado el alcalde.