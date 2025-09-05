El palacio abandonado del Ministerio del Tiempo que Almeida transforma en pisos para familias vulnerables

Hay un edificio abandonado en el centro de Madrid que durante muchos años albergó la sede del Ministerio del Tiempo. Al menos, de forma ficticia. Esta conocida serie de televisión -que se emitió desde 2015 hasta 2020- utilizó la fachada del Palacio de la Duquesa de Sueca para ubicar el edificio que sería el epicentro de la historia.

Ahora tendrá una nueva vida. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el proyecto de acondicionamiento de dicho palacio para la implantación de dos nuevos equipamientos sociales municipales

Y es que próximamente será un centro de alojamiento temporal para familias vulnerables y un centro de mayores, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al término de la Junta de Gobierno.

Se trata de un edificio del siglo XVIII de carácter protegido y con diversos restos arqueológicos. Por ello, el esfuerzo de inversión será de 16,5 millones de euros. Unos trabajos que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos.

"Damos una solución definitiva a un tema que viene ya desde hace muchos años arrastrando el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado la vicealcaldesa.

El inmueble pertenece al patrimonio municipal tras una expropiación que tuvo lugar en 1999, que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social.

Tras ese procedimiento, diversas vicisitudes jurídicas avocaron a complejos procesos judiciales, lo que ha provocado una importante dilación en el tiempo para el cumplimiento del fin al que el planeamiento urbanístico destina este bien, según especifican desde el Consistorio.

La fachada del Palacio de Sueca antes de la rehabilitación. Ayuntamiento de Madrid

En 2016, llevaron a cabo obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio. Unas actuaciones que finalizaron en 2023. Desde entonces, se ha estado trabajando en la redacción del presente proyecto, "muy compleja" debido a los condicionantes anteriormente mencionados: la protección del inmueble y los restos arqueológicos.

El proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

El centro social

El edificio cuenta con una superficie de 6.150 metros cuadrados, de los que 1.583 metros cuadrados estarán destinados al centro de mayores -en el cuerpo este del inmueble- y 4.567 metros cuadrados se dedicarán al centro de alojamiento temporal para familias vulnerables -que ocupará al resto de la superficie-.

Se reformarán los patios y la entrada. Se acondicionarán todos los espacios interiores y se dotará al edificio de todas las instalaciones precisas para su correcto funcionamiento y confortabilidad.

Además, se rehabilitarán las antiguas escaleras de acceso a las diferentes zonas del inmueble, se ejecutará una rampa en la entrada principal y se instalarán seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras (para movilidad reducida).

El sótano albergará espacios para el centro de alojamiento temporal de familias, almacenamiento del catering e instalaciones generales del edificio. En la planta baja se ubicarán la zona de admisión con punto de atención al público, zonas de comedor, espacios de descanso, administración del centro, lavadero, salas de usos múltiples, cocina del centro de mayores y aseos.

Próximos usos sociales del Palacio de la Duquesa de Sueca. Ayuntamiento de Madrid

La primera planta contará con talleres, zonas de esparcimiento, vestuarios, viviendas públicas, cuartos de limpieza, aseos, salas polivalentes, peluquería, podología, fisioterapia y cuartos de limpieza y almacenaje.

Por su parte, en la planta segunda habrá talleres, salas de personal del centro, zonas de descanso, viviendas públicas, sala de lectura, zona de cardio y pilates, sala de informática, vestuarios, cuartos de limpieza y de almacenaje y aseos. Tanto para la bajocubierta como para la cubierta no se plantean usos.

El palacio: restos arqueológicos

Construido en 1781 en el actual número 2 de la Plaza del Duque de Alba, fue transformado en palacio en 1791, cuando Carlos IV mandó construirlo para Godoy y su esposa, la Duquesa de Sueca.

Anteriormente, el inmueble había albergado una escuela para los hijos de los criados de Carlos III. Ya a comienzos del siglo XIX, acogió la Escuela de Temporalidades y, unos 30 años después, el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y posteriormente viviendas privadas, hasta que cayó en el abandono y pasó a ser propiedad del Ayuntamiento.

Palacio de la Duquesa de Sueca, imagen de la rehabilitación. Ayuntamiento de Madrid

Su último uso -y quizá el más conocido- fue el de albergar la puerta al secreto Ministerio del Tiempo con entradas a otras épocas. La popularidad de la serie del mismo nombre hizo famoso el portón de aspecto abandonado que servía de reclamo para los seguidores de la historia.

Aunque su relación con los hechos históricos no solo es ficticia. El inmueble cuenta con restos arqueológicos que serán conservados e integrados en el proyecto del Consistorio.

Por un lado, en la planta baja se hallaron restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII. Estos serán musealizados por medio de suelo de vidrio pisable que permitirá tanto su visión como una correcta conservación.

También se conservará un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el Instituto de Educación Secundaria San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio Palacio de Sueca.

Por último, en la primera planta se conservarán restos de pinturas murales con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de los palacios madrileños del siglo XVIII y del XIX.