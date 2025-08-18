Ferran Font (48), analista inmobiliario, advierte del grave problema que sufre Madrid: "Hay una brecha insalvable"

Desde hace un tiempo, son muchos los expertos que advierten de una situación preocupante en lo que se refiere al mercado inmobiliario en España. Pero especialmente en grandes ciudades como Madrid. De hecho, solo algunos expertos se atreven a intentar predecir lo que sucederá en el futuro.

Uno de los más prestigiosos y que mejor conoce el mercado de la capital es Ferran Font. El director de Estudios de pisos.com ya ha advertido en varias ocasiones de la difícil situación que atraviesa Madrid, un mercado cada vez más colapsado y en el que es muy complicado tener éxito.

La citada plataforma ha dado a conocer el informe mensual de precios de venta correspondiente al mes de julio, un estudio en el que se confirma una tendencia que no deja de repetirse capítulo tras capítulo. Y es que los precios continúan subiendo. En esta ocasión, un 0,33% en la Comunidad respecto a junio.

Sin embargo, la comparación más dura es la que surge respecto al mes de julio del año pasado. Ahí, el capítulo de 2025 se sitúa un 5,14% por encima del de 2024. En la región, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 4.493 euros.

Pero la situación es más grave si solo analizamos los datos de la ciudad de Madrid, ya que el precio medio del metro cuadrado son 6.282 euros. Esto hace que la capital de España sea la segunda ciudad más cara del país solo por detrás de San Sebastián.

La grave situación de Madrid

La situación en Madrid es especialmente preocupante, ya que, aunque los precios crecen en toda España, en la capital lo hacen a un ritmo aún mayor. Mientras en todo el país se arroja un ascenso mensual del 0,15%, en la Comunidad de Madrid es el doble.

Además, la comparación se sostiene también si tomamos datos del 2024, ya que la diferencia con julio del año pasado es un punto menor que si miramos la Comunidad de Madrid. Tal y como explica el experto Ferran Font, mes a mes y año a año, Madrid sigue siendo un entorno más caro.

Esto provoca que la demanda se encuentre en una situación cada vez más complicada. "Los precios desplazan a los compradores lejos de sus zonas de interés o a conformarse con inmuebles que no cumplen con sus criterios de búsqueda".

"Es o eso o esperar hasta que surja una oportunidad, para lo que hay que estar siempre alerta y seguir el mercado residencial muy de cerca". Además, para el director de Estudios de pisos.com la clave está en la diferente deriva que llevan los salarios y los precios, los cuales no crecen a igual ritmo.

Para Ferran, se trata de "una brecha insalvable o difícil de salvar" tal y como está la situación actual. Además, ahora mismo denuncia la escasez de oferta que hay. Una situación que "en determinados mercados, como las grandes capitales, es realmente llamativa".

Pero como nota positiva reconoce que a pesar de las dificultades, el mercado sigue estando muy activo porque "nadie niega ya que el patrimonio inmobiliario es un valor seguro a largo plazo".

A pesar de que el mercado sigue avanzando hacia un abismo un tanto preocupante, Ferran Font reconoce que hay algunos brotes verdes como la fiabilidad que marcan las hipotecas: "Ahora que el Banco Central Europeo (BCE) ha decidido, por el momento, frenar los recortes, las ofertas hipotecarias permanecerán estables".

Por último, Font, en esa advertencia de estar alerta, añade que en este rompecabezas hay que estar siempre atento a cualquier factor: "De cara al último trimestre del año hay mucha incertidumbre, dado que los aranceles impuestos a Europa por Estados Unidos podrían volver a activar las rebajas en los tipos".