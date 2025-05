El polémico convento de El Pardo: piden 'blindar' como BIP el edificio donde una escuela privada abrió sin permiso

El edificio del número 21 de la Avenida de la Guardia se pensó para alojar al servicio de los hijos de Carlos IV. La reina Isabel II, en cambio, lo cedió a las monjas concepcionistas y la construcción se convirtió en un convento y una iglesia. Hace cinco años, la fundación County Hall Arts compró esta parcela de El Pardo, al norte de Madrid. Ahí, -según la web de esta entidad- se montó un instituto culinario y un restaurante, Moscatel. Hace unos días, el PSOE solicitó declararlo como Bien de Interés Patrimonial (BIP) para "evitar nuevas actuaciones que comprometan su integridad histórica y cultural".

El concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, ha hecho su petición a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. El Consistorio madrileño visitó en 2024 el edificio y comprobó que se habían hecho unas obras sin autorización. En mayo del año pasado, de hecho, ordenó el "cese inmediato de la actividad" de una escuela privada que estaba operando en ese momento "sin título habilitante". Por ello, Giraldo cree que es "urgente delimitar" el régimen específico de protección del convento para "garantizar la conservación de sus valores patrimoniales".

El inmueble se construyó en el siglo XIX gracias al arquitecto Isidro Velázquez. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) recuerda aquella primera edificación como una "interesante construcción neoclásica", hoy "casi irreconocible" por la reforma que sufrió a mediados del XIX. Fue en ese periodo cuando Isabel II cedió el espacio a las religiosas. Con el paso de los años, el convento se deterioró. Como sus condiciones de conservación eran "pésimas", el inmueble se rehabilitó entre 1949 y 1951. La Santa Sede suprimió el monasterio de las concepcionistas en 2015. Y, en julio de 2020, County Hall Arts adquirió la finca. Esta fundación benéfica sin ánimo de lucro está registrada en Reino Unido.

¿Por qué ahora?

El momento en el que el PSOE ha registrado esta petición ante el Gobierno regional no es casual. Sus inquietudes con La Guardia 21 han surgido, precisamente, por un trámite que County Hall Arts ha impulsado en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que el Consistorio aprobó provisionalmente en el pleno de este miércoles.

A modo de resumen, el expediente validado por Cibeles aborda tres aspectos. Primero, aclara que se trata de una finca privada y no pública, como figuraba por error. Segundo, establece que la protección de La Guardia 21 es de "nivel 1, grado integral". De esta forma, corrige una incongruencia, ya que el edificio estaba clasificado con una protección más baja en otro catálogo. Y, en tercer lugar, se formula una propuesta de protección como Bien de Interés Patrimonial y se señalan los elementos del enclave que deben ser considerados como BIP. Los socialistas, que se abstuvieron en la votación, no tienen problemas con el primer objetivo. Pero sí tienen objeciones con el segundo y el tercero.

Bien de Interés Patrimonial

Antonio Giraldo critica, por un lado, el "tirón de orejas" de la Comunidad al Ayuntamiento a la hora de asignar el grado de protección del edificio. En un primer momento, la comisión municipal de Patrimonio dio su 'ok' a que el convento tuviera un nivel de blindaje más bajo. Fue la comisión regional la que, después, lo elevó a "nivel 1". Pero lo que realmente "llamó la atención" del portavoz municipal del PSOE en temas de Urbanismo fue que, pese a que se reconoce abiertamente que el edificio tiene condiciones de BIP, ni Cibeles ni Sol hayan solicitado la incoación de expediente para la declaración de la vieja construcción como Bien de Interés Patrimonial.

En este punto, cabe recordar que la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid dice que los conventos erigidos antes de 1950 están sujetos al régimen de un BIP. El delegado del Área municipal de Urbanismo, Borja Carabante, recordó a Giraldo en el pleno del miércoles que la Ley regional permite que una persona pueda incoar de oficio la declaración BIP para que quede catalogado como tal "definitivamente".

"El PSOE no lo había hecho hasta ahora, tampoco el señor Giraldo, y me alegro de que lo haya hecho, en cuyo caso su formulación tendrá que estar motivada, se estudiará en la comisión [regional] y, si se determina que hay que darle una mayor protección, también se establecerá", explicó el 'número 3' del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En cualquier caso, Cibeles sostiene que incoar de forma oficial la declaración de BIP "no añade valor ni protección al edificio". Algo con lo que coinciden fuentes de la Consejería de Cultura: el convento "tiene garantizada la protección sin necesidad de abrir el expediente".

Giraldo no está de acuerdo: "La modificación que ahora se tramita en el Ayuntamiento no sustituye a la declaración de Bien de Interés Patrimonial recogida en la Ley, ni establece el entorno de protección preceptivo".

Y argumenta: "Aunque el inmueble previsiblemente contará (cuando se apruebe definitivamente la modificación del Plan General) con una protección urbanística 'nivel 1, grado integral', consideramos imprescindible su declaración formal como BIP por parte de la Comunidad de Madrid, a fin de garantizar la aplicación directa del régimen previsto en la Ley de Patrimonio, de determinar un entorno de protección y medidas específicas para su rehabilitación o usos compatibles, de asegurar la coordinación efectiva entre administraciones públicas en la tutela del bien y de evitar nuevas actuaciones que comprometan su integridad histórica y cultural".

La escuela y el restaurante

Respecto a la escuela y al restaurante, lo que se dice exactamente en la documentación municipal, a la que ha accedido este periódico, es que el Ayuntamiento comprobó en primavera de 2024 que se habían hecho obras en La Guardia 21 e implantado "instalaciones" para una actividad terciaria. Todo ello sin las autorizaciones correspondientes. El Consistorio también dejó por escrito que, por aquel entonces, se anunciaba en esta ubicación el restaurante Moscatel.

Finalmente, la Agencia de Actividades, que depende de Urbanismo, ordenó el cese inmediato de la actividad de la escuela privada de formación profesional por estar abierto sin título habilitante.

Ahora mismo, Moscatel está "cerrado temporalmente", según la ficha de Google. La escuela gastronómica Mom Culinary Institute sí que explica en su web que imparte formación profesional sobre hostelería y restauración y que tiene una de sus sedes en El Pardo, en el convento de La Guardia. Ni la escuela ni la propiedad (County Hall Arts) han respondido a las preguntas de EL ESPAÑOL.

"Una buena noticia"

Por otro lado, Carabante defendió en la sesión plenaria de Cibeles que es una "buena noticia" la nueva instalación de La Guardia porque "va a permitir generar una mayor oferta turística, regenerar la zona y que se pueda rehabilitar un edificio Bien de Interés Patrimonial". "La mejor manera de que un edificio no se mantenga y se caiga es que no tenga uso", agregó.