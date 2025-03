Las 20 zonas más sucias del centro de Madrid con más basura fuera de los cubos: la solución del Ayuntamiento

Los vecinos y turistas del distrito Centro, el corazón de Madrid, se van a encontrar con una novedad en los contenedores de basura. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida está instalando una nueva cartelería en los cubos de 20 "puntos conflictivos" de la zona para concienciar a los ciudadanos y que no tiren los residuos en el suelo, a pie de contenedor.

Los vinilos se están pegando en los contenedores de cartón, de envases y de vidrio con el mensaje común 'No littering / Nada fuera'. Además, indican dónde se deben depositar según el tipo de residuo: 'Inside paper and cardboard / Dentro sólo papel y cartón' (para el contenedor azul-cartón/papel); 'Inside plastic, metal and brick / Dentro sólo plástico, metal y brik' (para el contenedor amarillo-para envases, plásticos, metales y bricks) e 'Inside glass, bottles and jars / Dentro sólo vidrio' (para el contenedor verde-vidrio).

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado la iniciativa este miércoles en la plaza de Herradores, 7, donde él mismo ha pegado un vinilo en un cubo amarillo.

Se trata, en cualquier caso, de una campaña piloto. Cibeles extenderá la medida según los resultados que tenga en las 20 ubicaciones iniciales.

Tirar la basura fuera del contenedor puede acarrear multas de entre 250 euros hasta los 600.000 euros, según el tipo de infracción y en base a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular.

De San Miguel a Embajadores

El equipo de inspección municipal de recogida de residuos del distrito Centro ha seleccionado las 20 ubicaciones donde "sistemáticamente" se abandona la basura en el exterior de los contenedores, algo que, lamenta el Área, da una "muy mala imagen" y tiene un "fuerte impacto en el entorno".

Se trata, en concreto, de la plaza de Herradores, 7; Carretas, 14; Doctor Carracedo, esquina con Flor Baja; Mercado de San Miguel (frente al número 5); Beneficiencia, 1; Travesía Arenal, 2; Duque de Fernán Núñez, 2; calle Jesús frente a número 2; Magdalena, 38; plaza de Tirso de Molina, 14; San Sebastián, 2; plaza de Santa Ana (frente al número 13); calle Abada, esquina con Mesonero Romanos; Trujillos, 2; plaza Cristino Martos, 3; Fernando VI, 15; plaza Zerolo, frente al 22, con calle Infantas; Desengaño, 26; Silva, 2, y Embajadores, 7.

1.190 denuncias

Durante el 2024, la Policía Municipal y los servicios de inspección impusieron 1.190 denuncias por abandono de residuos indebidos en toda la ciudad, con multas que fueron de los 250 a los 4.000 euros. En total, se gestionaron 1.168.579 toneladas de residuos en la ciudad, un 15% menos que en 2018, cuando en Madrid residían 190.000 personas menos.

El Consistorio también ha hecho énfasis en que la limpieza ocupa ahora el cuarto puesto de preocupaciones en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción de Servicios Públicos, frente al mandato de Manuela Carmena, donde "escaló al primer puesto".

"El número de quejas cayó en 2024 un 6 % respecto a 2023; un 24% si se compara con 2022 y un 39 % teniendo de referencia 2021. El número de sugerencias y reclamaciones en el Área Delegada de Limpieza también se ha reducido un 51 % en 2024 si se compara con 2018", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.