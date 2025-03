Madrid planea ampliar los parquímetros a otros barrios de la capital: hasta 25.000 plazas SER más en 2027

El Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar de manera inicial la nueva ordenanza de movilidad sostenible antes del verano en un texto que consolida las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) e introduce el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para que llegue a más barrios.

"Estamos trabajando ya en la redacción definitiva de la ordenanza de movilidad, que tiene pocos cambios respecto a la anterior, que tiene esta incorporación de nuevos barrios de ampliación del SER a petición de las Juntas Municipales de Distrito y que lo que viene también es a ratificar las ZBE que fueron anuladas por la sentencia", ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios en el Centro de Operaciones de EMT Madrid en Fuencarral, recogidas por Europa Press.

El pasado septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló las Zonas de Bajas Emisiones de la capital, a partir de un recurso de Vox, al considerar, entre otras cuestiones, que se da una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas en la ordenanza municipal.

Víctor Casado EFE Almeida permite a los coches sin etiqueta de residentes y a los autónomos de más de 59 años circular un año más por Madrid



El delegado ha apuntado que se está "cerrando el texto" definitivo y se están centrando en "la memoria de impacto económico, que es uno de los elementos por los que se anuló dicha ordenanza".

"Estamos trabajando en esos impactos y yo creo que antes del verano, en todo caso, aprobaremos inicialmente la ordenanza de movilidad sostenible", ha indicado.

Extensión del SER

Sobre ella ha hecho especial hincapié en el SER como "instrumento positivo para los vecinos porque permite protegerles cuando existe una fuerte demanda de estacionamiento en los barrios".

En cuanto a la participación de los vecinos en la implantación de la zona SER, Carabante ha destacado que el proceso de consulta a los vecinos, a través de las Juntas de Distrito, ha sido "muy positivo" porque "han participado y porque surge precisamente de los vecinos".

Pese a reconocer que "a lo mejor muchas veces el porcentaje de participación es pequeño", el delegado ha puesto en valor como "buena noticia" el hecho de que, donde se ha implantado, "nadie, absolutamente nadie, ha pedido que se quite".

"Por lo tanto, a lo mejor no han participado la gran mayoría, pero lo que sí ha resultado es que la gran mayoría, por no decir de manera unánime, han aceptado el SER porque entienden que es un elemento positivo", ha argumentado el delegado, que ha resaltado también la intención del Ejecutivo municipal de ampliarlo.

En el anterior cuatrienio se amplió en 25.000 las plazas SER y en este mandato tienen el compromiso de ampliar otras 25.000 por ser "un instrumento muy positivo para los vecinos".

Barrio del Aeropuerto

En el caso concreto del barrio del aeropuerto de Barajas, tras las peticiones vecinales, el concejal ha recalcado la "singularidad" de esta zona. "Hasta ahora lo que hemos hecho es extender el SER como una mancha de aceite y esto sería un enclave separado del resto, lo que tiene dificultades en la gestión, en la comunicación y en el propio acceso, no de los residentes, sino del resto de las personas", ha argüido.

En la misma línea, ha apuntado que el barrio tiene además "un importante porcentaje de espacio terciario", con oficinas y actividad comercial, al que se tiene que garantizar "que puedan llegar en vehículo".

"Por tanto, tenemos que analizarlo dentro de ese conjunto y dentro de la singularidad dado que sería un enclave separado del resto del SER. Estamos abiertos, hemos escuchado a los vecinos, estamos abiertos a analizarlo y a hacer los ejercicios técnicos, en su caso los que determinarán la conveniencia de implantarlo o no. Si es viable, lo incorporaremos en la ordenanza para que lo podamos hacer a lo largo del proceso", ha zanjado.

Sistema pionero en la EMT

Durante el acto en el Centro de Operaciones de Fuencarral, Carabante ha explicado que la EMT ha impantado un sistema pionero en el mundo para el repostado rápido inteligente y 100% automatizado en 20 autobúses eléctricos de la flota municipal, con un ahorro de un 30% en el coste de energía respecto a la carga ordinaria.

En concreto, el sistema 'smart charging' de carga eficiente digital de autobuses eléctricos está concebido para optimizar la carga eléctrica y lograr un repostado más eficiente, rápido y sostenible sin requerir de la intervención humana y está previsto que se implante en todos los centros de operaciones de la empresa municipal.