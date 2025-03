Baños públicos 'antiapretones' en Madrid o el colegio abierto el finde: los proyectos vecinales que se juegan dinero público

"Hola... Propongo más aseos públicos gratuitos por toda la ciudad". El usuario 'Madrid acabado en D' comienza así su petición. Cree que son "muy necesarios" porque "muchas veces", cuando uno está en la calle, le "da el apretón" y se mete a un bar en busca de un baño. "Esto es un problema ya que si no llevas dinero y no consumes... no te dejan hacer tus necesidades", continúa.

La propuesta vecinal no está pasando desapercibida. Forma parte de los 189 proyectos que se están sometiendo a la votación final de los presupuestos participativos. Cualquier persona empadronada en Madrid y mayor de 16 años puede votar sus propuestas favoritas en esta página web o en las 'oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Madrid'. Se puede participar desde el 25 de febrero y hasta el 27 de marzo.

Todas estas propuestas han superado el filtro de los técnicos municipales y abarcan un amplio abanico de ámbitos, desde el cultural hasta el deporte o la accesibilidad. En total, el Ayuntamiento reservará 50 millones de euros para los planteamientos ganadores, que se integrarán en los presupuestos municipales de 2026 y 2027.

De los 189 proyectos, 32 están dirigidos a toda la ciudad y 157 tienen carácter de distrito.

La idea de poner más baños públicos está dirigida a toda la capital. Y, por ahora, es la sexta más respaldada en esta categoría con más de 420 votos. El usuario se queja de que "en algunas estaciones de Metro-Cercanías, como la de Atocha, se ha privatizado el hacer" las "necesidades".

En estos momentos, en Madrid hay 129 aseos públicos repartidos en los 21 distritos de la ciudad. Hablamos de baños fijos y gratuitos y que el Ayuntamiento costea gracias a su explotación publicitaria.

Los proyectos que, de momento, lideran el ranking reclaman aumentar la superficie arbórea de Madrid, una ciudad más limpia o poner más bancos en las calles. Con 234 apoyos -a fecha de este lunes- y en el puesto 18 de lo más votado se encuentra el proyecto que pide que se abran los patios de los colegios públicos los fines de semana y durante los festivos. Eso sí, solo se reclama para los centros educativos de los distritos de Salamanca, Villaverde y Carabanchel.

"Se trata de abrir los patios de algunos colegios de cada distrito para que los niños y niñas del barrio puedan jugar los festivos o fines de semana, especialmente en los distritos donde no disponen de porterías o canchas de baloncesto, y donde en los parques resulta molesto el juego con pelotas", argumenta la propuesta, creada por el usuario 'Getino'.

Entre el 2000 y el 2024, el Consistorio ha hecho realidad 595 proyectos participativos. La cifra contrasta, según remarca Cibeles, con los "191 que se ejecutaron en el mandato 2015-2019", cuando gobernaba Manuela Carmena.