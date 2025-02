Los baños privados a 1€ que llegan al centro de Madrid: 270 m2 llenos de váteres a un minuto de la Plaza Mayor

Entrada a los aseos de The Mad Toilets, en la Plaza de San Miguel, en pleno centro de Madrid. E. E.

Antes era una oficina bancaria, ahora son unos baños privados. Se encuentran en el corazón de Madrid, en el número 9 de la Plaza de San Miguel, a escasos metros de la Plaza Mayor. Por ahora, abren de 11 a 19 horas. Y por un euro (solo se admite el pago con tarjeta) podrá usar los servicios. El negocio lleva apenas unos días abierto y ya suscita curiosidad entre los turistas que pasan junto al escaparate.

The Mad Toilets SL es el nombre de la sociedad que ha puesto los baños privados en San Miguel. Su ubicación está en uno de los focos turísticos de la capital. En la misma plaza se encuentra el Mercado gastronómico de San Miguel, que recibe 10 millones de visitantes al año.

¿Son los baños privados un nicho en el mercado? La apertura del local ha sorprendido hasta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aseguró el jueves que , visto lo visto, iba a mirar si Madrid necesitaba más baños públicos. "No era una cuestión en mi radar", señaló.

Interior de uno de los aseos de The Mad Toilets. E. E.

En estos momentos, en Madrid hay 129 aseos públicos repartidos en los 21 distritos de la ciudad. Hablamos, al menos, de baños fijos y gratuitos y que el Ayuntamiento costea gracias a su explotación publicitaria. Siete de estos 129 están en el distrito Centro y dos de ellos quedan más o menos cerca -en Ópera y en Jacinto Benavente- del negocio privado de la Plaza de San Miguel. Todo dependerá, claro, de la urgencia que le corra a cada uno.

The Mad Toilets, que administra el empresario César Moreno, lleva algo menos de una semana abierta en San Miguel, tal y como avanzó Somos Madrid. Aunque en el Conex, el portal municipal donde el Ayuntamiento cuelga las licencias y expedientes urbanísticos, figura una declaración responsable de mayo de 2023 para iniciar una actividad relacionada con "saunas, baños turcos y similares".

El local tiene acceso directo a la calle y 273 metros cuadrados de superficie en su interior. En la fachada del local aún se observan las marcas del anterior negocio que ocupaba el local (el BBVA), algo que también queda constatado en la herramienta Google Street View, con la que se puede conocer el aspecto que tenía una calle en años anteriores.

The Mad Toilets no es un negocio discreto. Las cristaleras advierten de que se trata de un WC (Water Closet) para hombres y para mujeres. Una barrera automática impide el paso a todo aquel que no quiera abonar el euro que cuesta el servicio. Una vez dentro, se suceden siete grandes cubículos en un lateral. Y en el interior de esos compartimentos, los váteres. Llama la atención, por ejemplo, la luz azul que ilumina el espacio y que se refleja en las paredes metálicas de los cubículos. Los lavabos tienen un aspecto algo rudimentario.

El local no es muy grande y lo vigila una trabajadora, dedicada a tareas de limpieza y de supervisión del lugar. En cualquier caso, en el mismo local del número 9 hay obras tras otra cristalera con el mismo letrero. Una empleada de la zona asegura que sí que se está viendo a gente entrando a los baños, incluso "en grupos". De momento, la aventura empresarial acaba de empezar.