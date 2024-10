Almeida desatasca la parcela 'maldita' con la que sueña el Atlético: podrá albergar desde hoteles a comercios

Son 67.328 metros cuadrados de parcela. Y se encuentra en San Blas-Canillejas, pegada al estadio colchonero Riyadh Air Metropolitano. Sobre este terreno existe desde hace años un edificio inacabado, sin uso y deteriorado: el Centro de Deportes Acuáticos. Una mole 'fantasma' que representa el fracaso del sueño olímpico de Madrid de hace unos años. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida acaba de dar un paso más para aclarar el futuro de esta estructura construida sobre suelo público.

La Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aprobó el lunes, de manera definitiva, el Plan Especial que abre el abanico de posibilidades de esta parcela (conocida urbanísticamente como ES-01). El trámite será elevado la semana que viene al Pleno de Cibeles, que le dará su visto bueno porque el PP (el partido del Gobierno) cuenta con mayoría absoluta.

El horizonte del Centro Acuático, sin embargo, aún no está del todo claro. Eso sí, el Atlético de Madrid no esconde su interés por el solar. Cabe recordar que el club rojiblanco levantará su 'Ciudad del Deporte' en torno al Metropolitano. El plan es aunar deporte y ocio en una serie de parcelas que explotarán a través de concesiones. Pese a que no forma parte del 'megaproyecto' atlético, el Centro Acuático se sitúa geográficamente en el medio del mapa. El PSOE, único partido que anunció su voto en contra en la comisión, muestra su recelo ante el plan.

En julio, durante el acto de colocación de la primera piedra de la futura 'Ciudad del Deporte', el consejero delegado del Atleti, Miguel Ángel Gil, planteó recuperar esta peculiar parcela como un espacio docente, donde se puedan impartir incluso clases universitarias.

Fuentes del club madrileño indican a EL ESPAÑOL que el Atlético de Madrid sigue "estudiando posibles usos para presentar al Consistorio", si bien no hay "ninguna novedad" más allá de lo ya publicado.

Breve historia de un fracaso

El Centro Acuático es la historia de un fracaso. Fue aprobado en la primera etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. La UTE Dragados-Ortiz se encargó de las millonarias obras. Pero todo se complicó en 2012: Madrid no fue elegida como sede para los Juegos Olímpicos de 2020 y los planes con el edificio se fueron a pique. El asunto terminó en los tribunales.

En 2021, el Ayuntamiento (entonces gobernado por PP y Ciudadanos) aprobó un nuevo marco urbanístico para toda esta zona urbanística, a la que se denomina 'OE 00.08 Parque Olímpico Sector Oeste'.

Este ámbito incluye tanto la parcela del Centro Acuático como los tres terrenos públicos en los que el Atlético proyecta su 'Ciudad del Deporte' y que disfrutarán en concesión demanial. Sobre estas tres áreas, la institución que preside Enrique Cerezo planea levantar desde restaurantes, hasta zonas para surf, golf y escalada.

En otras dos parcelas, además, el Atleti sufragará instalaciones deportivas municipales.

El Plan Especial

Hasta que no se resolvió el proceso judicial y los administrativos, Cibeles no recuperó la disponibilidad jurídica del Centro Acuático. A la Comisión de Urbanismo del lunes se ha llegado después de todo este proceso. El Plan Especial hace unos ajustes para facilitar el "correcto desarrollo" de las parcelas del 'OE 00.08 Parque Olímpico Sector Oeste'. En el caso del solar del Centro Acuático, la herramienta aprobada permite ampliar el abanico de opciones para su futuro. Aunque se sigue sin aclarar cuál será su destino final.

Hasta ahora, el terreno estaba catalogado como 'dotacional equipamiento público singular', según consta en el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. La normativa municipal contempla para los equipamientos singulares usos como el educativo, el cultural, el de salud, el religioso o el de vivienda dotacional.

Una vez en vigor el Plan Especial, la parcela del Centro Acuático asumirá el régimen de 'usos asociados' que se estableció en 2021 en las parcelas deportivas que la rodean, las cedidas al Atlético de Madrid. Al igual que sus solares vecinos, el del edificio fallido estará habilitado para albergar hospedajes, oficinas, actividades recreativas y pequeño y mediano comercio.

En definitiva, según consta en la memoria del Plan Especial, el cambio normativo permitirá la "hibridación de los usos asociados necesarios para contribuir al adecuado desarrollo, funcionamiento y utilización por parte de los ciudadanos de las instalaciones deportivas y equipamientos que se ubicarán en el ámbito" del 'OE 00.08 Parque Olímpico Sector Oeste'.

El PSOE, en contra

El Plan Especial salió adelante en la Comisión de Urbanismo gracias a los votos del PP. El PSOE votó en contra y Más Madrid y Vox se reservan el voto para el Pleno de la semana que viene. El grupo socialista fue el único que alegó al expediente durante el periodo de información pública. Pero el Ayuntamiento desestimó sus objeciones.

Desde el partido de la oposición consideran que "no se define" el uso que se pretende dar al Centro Acuático y que "tampoco se aclara" por qué no se hizo el cambio normativo hace tres años, "cuando se definió el régimen de usos autorizables para todas las parcelas" del ámbito. Además, teme el "riesgo" de que implantar "parte de la edificabilidad de la parcela" a uso terciario de hospedaje, oficinas, etcétera, suponga "reducir la superficie de equipamientos públicos".

Con todo, los socialistas deslizan que el Plan Especial "parece estar 'haciendo un traje' a un proyecto privado que de momento es desconocido", en referencia a las intenciones ya conocidas del Atlético de Madrid. "El Grupo Municipal Socialista lleva años reclamando que se dé una solución al Centro Acuático, volviendo a poner a disposición de los ciudadanos una parcela de equipamiento que sin duda es muy necesaria, pero no así", trasladan desde el partido a este periódico.