Rita Maestre, contra Elon Musk: se abre una cuenta en una red social rival tras la "propaganda" a Trump en X

La portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, se ha abierto una cuenta en la red social Bluesky por la "deriva" de X, antes Twitter, y los recientes "pasos dirigidos a promocionar la campaña a la presidencia de Donald Trump". El famoso empresario tecnológico utilizó el lunes su plataforma para entrevistar al expresidente estadounidense y candidato republicano.

"¿Asistimos sin más a que la conversación pública se desarrolle en una red explícitamente dirigida a la desinformación y la propagación de propaganda de extrema derecha? Muchas pensamos que no, y por eso, sin dejar de participar en el que por ahora sigue siendo un importante foro de información y debate, y también de humor y entretenimiento, a pesar de esta deriva, creo que hay que dar pasos en otras direcciones", ha argumentado Mastre en un comentario de X publicado en la manaña de este miércoles.

La política no abandonará la red social de Musk porque cree que "no hay que abandonar ningún espacio de la conversación pública". Sin embargo, se muestra a favor de "abrir nuevos caminos" y de apostar por redes sociales "abiertas, transparentes y libres de odio".

La deriva de esta red social desde que Elon Musk se hizo con ella, y más recientemente sus pasos dirigidos a promocionar la campaña a la presidencia de Donald Trump, nos ponen frente a una pregunta difícil.



¿Asistimos sin más a que la conversación pública se desarrolle en una… pic.twitter.com/IAnuIP9wkF — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) August 14, 2024

Más tarde, en un mensaje difundido a través de su equipo, la dirigente municipal de Más Madrid ha definido a X como un espacio digital "tóxico y crispado" con "cuentas anónimas" que agitan "discursos de odio y extrema derecha y las 'fake news'". "Los bulos con los que se ha provocado la oleada de racismo y xenofobia en Reino Unido en las últimas semanas son un buen ejemplo", ha escrito.

Después de animar a los usuarios a seguirla en Bluesky, Maestre ha recordado los tiempos en los que Twitter la aportaron "amistades" y "grandes debates", algo que, a su juicio, ha cambiado.

"Ahora mismo es un lugar hostil para el intercambio de ideas. Sobre todo para las mujeres y las personas progresistas", ha expresado.



"Por eso, en estos días veraniegos de menor actividad en redes y más proclives a la reflexión, me he decidido a dar el paso de explorar Bluesky, una red que recuerda a aquella inmensa plaza pública diversa pero respetuosa que era el primer Twitter, y que funciona con un protocolo abierto (es decir, que el código que organiza su estructura no es propiedad del Elon Musk de turno)", ha añadido.