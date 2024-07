Almeida defiende a Carvajal por su saludo a Sánchez: "No habrá que exigir grado de efusividad con el presidente"

Las formas del futbolista Dani Carvajal a la hora de saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto oficial de recepción a la Selección española de Fútbol siguen trayendo cola.

Mientras el lunes fueron las redes sociales las que hervían por este saludo, con críticas y alabanzas y siendo "maleducado" trending topic en Twitter durante la mayor parte de la tarde noche, hoy el debate se ha trasladado a otra institución y ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el que ha dado su opinión.

"Carvajal saludó al presidente del Gobierno. No habrá que exigir ahora el grado de efusividad con el que se saluda al presidente del Gobierno. No es cuestión de que tengo o no que sonreír, hizo lo que tenía que hacer. Es asombroso que el debate sea en torno a la efusividad o no a la hora de saludar a Pedro Sánchez", ha defendido el regidor al jugador del Real Madrid, según informa Efe.

José Luis Martínez Almeida besa la Copa de Europa de Fútbol, este lunes en Cibeles. E. E.

Los periodistas le han preguntado a Almeida sobre la polémica que provocó este saludo ya que muchos han explicado que en un acto oficial, con una selección que representa a todo el país y un presidente del Gobierno que representa institucionalmente a todo un país, la ideología personal de los jugadores debería quedarse fuera.

De hecho, de la misma opinión era el propio Daniel Carvajal cuando le preguntaron por las declaraciones políticas que expresó su ya compañero de equipo, Kylian Mbappé, sobre las elecciones de Francia en las que pedía no votar a la extrema derecha.

"Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política. Lo he hecho en toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo. Al final el voto de cada uno es privado. Si él piensa que es lo correcto y lo que debe hacer, adelante", aseguraba entonces.

"¿Tiene que mirarle a los ojos?"

Consciente de la polémica, Martínez-Almeida le ha tratado de quitar hierro y ha asegurado que no hay que perder de vista lo importante que ocurrió este lunes y fue que las calles de Madrid "se volcaron en la celebración" de España.

Aún así, ha ironizado sobre si Carvajal tenía que saludar "mirándole a los ojos y sonriendo" para que todo fuera correcto.

Pero la visita de Carvajal a Moncloa no es la única polémica que se vivió este lunes. El alcalde ha querido responder a quienes critican que se lanzara a corear "Gibraltar español" junto a los jugadores y parte de los asistentes a la fiesta de la plaza de Cibeles.

Almeida le ha restado importancia de nuevo y ha comentado que "una fiesta es una fiesta" y se buscaba "pasar un buen rato sin ofender a nadie". "Es difícil molestarse cuando fue en un entorno festivo y responde a un sentimiento que tienen muchos españoles", ha zanjado el alcalde de Madrid.