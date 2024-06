Un edil de Almeida sale en defensa del Orgullo tras los ataques de Vox: "No me van a meter en un armario"

Intercambio tenso en la Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Todo por una intervención de la concejal de Vox Carla Toscano, que ha preguntado a Cibeles porque hay que "celebrar una orientación sexual", refiriéndose al Orgullo. El el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Partido Popular, José Fernández, abiertamente gay, se ha mostrado molesto con la intervención y ha esperado a Toscano: "No me van a meter en un armario como pretende usted".

La portavoz adjunta de Vox en Cibeles ha preguntado al Ayuntamiento si tiene pensado sumarse a la "compra de preservativos y lubricantes" de cara a la fiesta del Orgullo LGTBI 2024, tal y como ha hecho -según la edil- el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el marco de un programa para "dar respuesta al fenómeno del ‘chemsex’, una práctica sexual entre homosexuales en la que se utilizan drogas".

Tras citar un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el "aumento" de infecciones por transmisión sexual, Toscano se ha preguntado "por qué hay que celebrar una orientación sexual". "Las personas heterosexuales no celebramos el orgullo heterosexual".

En segundo lugar, la concejal ha planteado "si es oportuno que se gaste el dinero de los ciudadanos en las prácticas sexuales de terceros". "Me pueden argumentar que así se evitan gastos en la seguridad social en enfermedades que generan estas prácticas… Ergo, reconocen, que hay unas conductas sexuales de riesgo".

A renglón seguido, la edil ha acusado al Ayuntamiento de "no ir a las causas" y seguir "hipersexualizando a la sociedad y fomentando conductas sexuales de riesgo para luego dar condones y lubricantes". Por último, Toscano ha preguntado "cuál es la razón de salud pública para invertir tanto en lubricantes".

En su respuesta, el delegado del Área de Políticas Sociales, José Fernández, abiertamente gay, ha dicho que hay "muchísimos motivos" para celebrar el Orgullo, incluida la intervención hecha por Toscano minutos antes. "Ha sido bochornosa".

Seguidamente, el responsable del Área ha argumentado que en "muchos países" se sigue "criminalizando" la homosexualidad, "incluso con la muerte".

"No sea frívola con la salud de los madrileños. Nosotros claro que vamos a estar con el Orgullo, pero más después de lo que usted ha dicho de 'prácticas sexuales propias de homosexuales'… ¿Es que no lo hacen también los homosexuales? Usted misma justifica el porqué tiene que haber Orgullo".

Después, Fernández ha concluido diciendo que a Toscano "le molesta" que otros tengan otra orientación sexual. "Le molesta, y como le molesta, hace esta intervención. (…) Me asusta que haya gente que todavía piense así. Yo no comparto el Orgullo de la izquierda ni que me colectivicen. Pero tampoco me van a meter en un armario como pretende usted", ha señalado.