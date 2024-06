El mensaje de Almeida a Sánchez y su mujer por su actitud "inaceptable": "No lo niegan porque todo es cierto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido este miércoles duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la carta que publicó el martes a la ciudadanía y ha tildado de "inaceptable" el comportamiento de Begoña Gómez, mujer del dirigente socialista.

"¿Ustedes vieron la reacción de Trump con la condena? Pues es lo mismo que está diciendo el Gobierno y es más o menos lo mismo que trasmite Pedro Sánchez en su carta, que hay una suerte de conspiración contra él, que esa conspiración forma parte de la justicia y que esto está afectando a la democracia en España", ha expresado el regidor ante los periodistas desde la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Considera que el razonamiento de Sánchez es "bastante similar" al de Trump y se ha mostrado preocupado de que los ciudadanos puedan caer en la "espiral de deslegitimar a los jueces" y asegurar que la citación de Begoña Gómez se ha hecho para "influir en las elecciones".

Almeida carga contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez: "No niegan nada porque todo es cierto"



👉Ha insistido en el comportamiento "éticamente inaceptable" de la mujer del presidente pic.twitter.com/RRHDl6gx1g — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 5, 2024

"Yo le pediría a Pedro Sánchez que en este caso no copiara comportamientos que estamos viendo en otros lugares (...) Vamos a ver si está copiando determinados discursos que a mi juicio son peligrosos para la democracia. Vamos a ver si quien está ahí con el 'trumpismo' es precisamente Pedro Sánchez", ha afirmado.

Al hilo, ha subrayado que hay que respetar las actuaciones judiciales y, para ello, el Gobierno no debe "utilizar la mesa del Consejo de Ministros para defender a Begoña Gómez".

"Lo que ayer hizo la portavoz del Gobierno (Pilar Alegría) es defender a Begoña Gómez, que yo sepa no forma parte del Gobierno, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa no forma parte del Gobierno", ha subrayado Martínez-Almeida, a la vez que se ha preguntado "quién es la portavoz del Gobierno para decir que 'aquí no hay nada'".

En la misma línea, el alcalde de la capital ha defendido que está acreditado que la mujer del presidente, "sin ser licenciada, obtiene una cátedra extraordinaria en la Complutense, y ha ido obteniendo fondos de empresas que están bajo la supervisión y la regulación de su marido", además de volver a aludir a su reunión con el presidente de Indra.

"Para mí eso desde luego ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez, no tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión, al margen del reproche general, es inadmisible desde el punto de vista ético y político", ha aseverado. "No niegan nada porque todo es cierto", ha zanjado.