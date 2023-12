La cara oscura de salir a correr al Retiro: "No solo hay riesgo de lesionarse, te pueden incluso atracar"

Todas las mañanas, en Madrid, suenan miles de despertadores y alarmas que dan el pistoletazo de salida a un nuevo día. Son muchos los que, para arrancar la jornada, se visten con ropa deportiva, se atan los cordones de sus zapatillas, se ponen los cascos y se lanzan a la calle o un parque para correr algunos kilómetros.

Así, cada día los runners madrileños acuden a diversos puntos de la ciudad, en solitario o en grupo y, uno de los enclaves más populares para practicar este deporte es el parque de El Retiro, que acoge a corredores y deportistas a lo largo de muchas horas del día.

En el pleno de Cultura, Turismo y Deporte que se celebró el pasado martes 12 de diciembre, el concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, preguntó sobre qué acciones se iban a llevar a cabo "para que se acometa la señalización e iluminación nocturna de circuitos de corredores en El Retiro y otros parques, que es una demanda de miles de madrileños, en aras de fomentar la práctica del deporte".

Tal y como está reflejado en el Diario de Sesiones del Pleno, la concejala del PP Sonia Cea, titular del Área Delegada de Deporte, contestó que "la iluminación de los circuitos y de los parques" la competencia la tiene "el Área de Urbanismo". Fuentes municipales aseguran que las dos Áreas se reunirán próximamente para estudiar el caso.

Con tan poca información municipal sobre la mesa, conviene preguntarle directamente a los corredores: ¿Es cierto que El Retiro está mal iluminado y puede suponer un riesgo para los runners que acuden allí cada mañana?

Una mañana en El Retiro

El miércoles 13 de diciembre, a las 7:20 horas, siendo aún noche cerrada, Madrid Total acudió al céntrico parque para comprobar de primera mano si los runners corren algún tipo de riesgo. Este día, se podía leer un cartel luminoso junto a la puerta de entrada de la calle de Alcalá que avisaba de que estaba activada la alerta amarilla "por fenómenos meteorológicos adversos en los jardines del Buen Retiro".

A esta hora, se encontraban tres tipos de perfiles en el interior del parque: runners, que eran la gran mayoría, gente que había madrugado para caminar, y operarios de jardinería, que se encontraban trabajando.

En general, en El Retiro, las avenidas más grandes están iluminadas por farolas clásicas, sin embargo, algunas de las zonas que se podrían considerar más boscosas, no tienen ningún tipo de iluminación.

En las proximidades del gran estanque y de la fuente de la Alcachofa, muy cerca del Palacio de Cristal, varios runners narran a Madrid Total su experiencia corriendo por El Retiro: "Está un poco oscuro, pero a mí me gusta así, aunque es cierto que está poco iluminado". Otro corredor, más mayor que el primero, indica que "las calles pequeñas no están iluminadas, pero las principales están bastante bien. Me parece que está bastante decente".

Damián, residente en la zona y vinculado al mundo del deporte, explica que lleva "más de 20 años corriendo" en El Retiro. Señala que "las zonas principales están iluminadas, pero aquí (el entorno de la fuente de las Campanillas), si hay un hueco o un agujero, es muy fácil no verlo y que te lesionas". Apunta que "por eso hay mucha gente que corre con linterna".

Por otro lado, una de las integrantes del Club de runners de Retiro y Montecarmelo, explica que "por la mañana, cuando amanece y un poco más tarde, hay zonas que no están iluminadas, no se puede caminar, ni correr ni nada. No solamente un riesgo por una caída, sino de cara a un atraco. Hay zonas en las que no hay farolas".

Además, otro corredor consultado indica que "el riesgo no es solamente es para un runner sino también para un viandante".

